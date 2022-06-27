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即市新聞

27/06/2022 09:07

《專家之言－葉尚志》中港股市續聯動向上，盤面穩好板塊輪動重啟

　　《專家之言》６月２４日，中港股市繼續聯動向上，恒指漲了有４４０多點，一舉站回到
１０日和２０日線之上，有再次重拾升勢的跡象傾向。而近日我們比較關注的大市成交量縮降情
況，也出現了回好改善，回升至接近有１５００億元。在流動性能夠保持足夠充裕下，盤面的板
塊輪動效應得以繼續發揮，有利總體進一步伸延穩好的格局發展。另一方面，新一輪內地６月份
宏觀經濟數據，將於下周開始陸續公布，對Ａ股以及港股的表現有關鍵影響，值得期待，宜多加
注視。

＊近全日高位收盤，港股通續錄淨流入＊

　　恒指出現再次的上攻，並且以接近全日最高位２１７６３點來收盤，指數股普遍造好，其中
，在我們重點關注名單裏的藥明生物（０２２６９），漲了有１０﹒３６％，是恒指成分股最大
漲幅榜的第一名。而我們在過去一周建議要避開的煤炭和石油相關股，如中石油（００８５７）
和中海油（００８８３），則分別逆市下跌０﹒８１％和１﹒４％。恒指收盤報２１７１９點，
上升４４５點或２﹒０９％。國指收盤報７６２９點，上升１６６點或２﹒２２％。另外，港股
主板成交量回升至１４８４億多元，而沽空金額有２２３﹒９億元，沽空比例１５﹒０８％維持
在近日的低水平。至於升跌股數比例是９６７：６７４，日內漲幅超過１２％的股票有４０隻，
而日內跌幅超過１０％的股票有２７隻。港股通繼續錄得淨流入，在周五錄得有３０億元的淨流
入金額。

＊科網龍頭現次輪修復，優質中小股發力＊

　　在汽車板塊再次集體發動領漲下，新一輪的盤面輪動運作有重啟跡象。其中，互聯網龍頭在
整理了有一周多後，在阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）的帶動下，有集體向上做出第二輪修復行
情。市場近期不斷傳出有關螞蟻集團的消息，令人進一步憧憬互聯網行業的整頓，有到了階段性
放鬆的時點。阿里巴巴出現跳升，再漲了有５﹒４６％至１１３﹒９元收盤，率先升近本月上旬
的前高點１１６﹒３元。而另外兩個互聯網龍頭騰訊（００７００）和美團－Ｗ（０３６９０）
，亦緊跟其後，分別漲了有２﹒４５％和２﹒８５％。在板塊輪動出現重啟以及盤面保持穩好下
，市場有繼續炒股又炒市的操作，而優質中小股票的彈性亦獲得進一步增強。其中，我們點名過
的協鑫科技（０３８００）漲了１０﹒９７％，盤整了兩周後再創出年內新高，公司旗下樂山協
鑫１０萬噸顆粒硅項目即將投產，估計是刺激推動股價的催化消息。《第一上海首席策略師　葉
尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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