《政經范局－范強》我的新疆之旅（Ｉ）

《政經范局》每每想就新疆的現狀表達一些個人意見，因為但凡體驗過當地風土民情的人，

對各種情況大抵都會有自己的判斷。但往往欲言又止，因為能否有親身的體驗，對於了解新疆是

至關重要的，否則很難對話。



在我求學的時期，香港大專生趁暑假走絲綢之路是件很普遍的事。第一天的清晨過了羅湖橋

，從深圳東站搭四小時慢車到廣州東，再轉公車到廣州火車站，在炎炎烈日中汗如雨下，在人山

人海的民工大軍中擠開一條去路。



＊第一次文化尋根之旅＊



前往西安的硬臥列車由黃昏開出，車上就有不少同途的港生，對於我們當中的很多人來說，

這是人生第一次長途旅行，也是第一次踏上文化尋根之旅，車廂裏彌漫著興奮之情。



記得是第三天清晨近五點到站，出站不遠處看見一大群燕子在晨曦中飛過鐘樓。旅遊天書中

推介的大清真寺和回民小食街，現在都近在眼前了。我在大清真寺後園的涼亭看見一幅牌匾，上

書「包羅宇宙」。在大唐天子下榻的古都，有這麼龐大的回民社區和這麼豐富的清真文化，給我

留下非常深刻的印象。



再由西安到吐魯番，展開三天四夜漫長的火車之旅。列車進入戈壁沙漠，不時有人吟誦「春

風不渡玉門關」，黃昏時窗外飛砂走石，遠方有四、五條黑旋風緩緩游動，《西游記》中的妖怪

，說不定就是受到此情此景的啟發。



＊火車穿越「崑崙月夜」＊



凌晨時出現連綿數小時的「崑崙月夜」，車廂燈已熄，很多乘客卻沒有入眠，各自不作聲凝

望著窗外。天亮後，火車忽然脫離戈壁，闖入一望無際的菜花田。偶爾對面出現一列火車，但那

緩慢的車速使得它看上去似乎永遠定格在遠方。



我當時書呆子氣發作，質問女服務員為何把垃圾直接倒到窗外？這，這不會破壞環境嗎？她

瞪我一眼，用強悍的西北腔反問：「不往外倒往哪倒？！」說罷又一鏟瓜子果皮歡天喜地朝著窗

外的天堂美景絕塵而去。



陌生的乘客現在都成了朋友，本地人紛紛為我們規劃旅遊路線，每到一個車站都結伴下車買

零食。快開車時，留守車上的乘客們就會把上半身伸出窗外，揮手高呼：「時間到！！！快回來

！！！」



從火車站到吐魯番還有一段公路，我在公車上看見一家人扶著位孕婦上來，很自然的就把位

子讓給她。這是我第一次遇上維族，他們很有禮貌，一家人在路上對我多謝前多謝後。陪著孕婦

的老太婆用流利漢語說：「小伙子，你這麼善良，將來走到哪裏都會得到祝福的。」車上的乘客

也跟著附和，聽得我臉都紅了，不就是讓個座位嗎？



＊扭著脖子跳著舞的維族老漢＊



公車進了城，街邊店舖裏的四喇叭錄音機，一家接一家傳出節奏明快的鼓樂，維族老漢們一

臉樂孜孜的表情，就在街上扭著脖子跳著舞，傾刻就讓背囊客們在長途火車上的勞累一掃而空。



住的是吐魯番賓館，大堂經理是位彬彬有禮的漢族青年，他代為安排的包車司機是位細心的

維族青年，總是戴著頂鴨舌帽，名叫阿里木。外出路上有蔭涼地方他會停下車，鋪好紅地毯跟我

們席地而坐，拿把小刀剖個瓜果解暑。



他的口頭禪是：「咱們維族性子軟，喜歡交朋友。」有一次我上午外遊時隨口說了句喜歡新

疆的哈密瓜，他聽罷也沒作聲，可是到了午休時間結束，我步出酒店房間時，發現門口擺放了一

大一小兩個哈密瓜。



吐魯番白天氣溫直逼五十度，濕度計完全沒有作用，剛洗完的衣服拿到屋外瞬間就乾了。城

外就是《西遊記》裏唐僧去西天取經途經的火焰山，而我最念念不忘的是附近的克孜爾千佛洞。

當時石窟的管理還很鬆散，也不像敦煌那般遊客如雲。買了門票就跟著一位中年男子進洞，他腰

裏掛了一個串滿鎖匙的鐵圈，隨意開道門讓我們進去看。



＊克孜爾千佛洞的超脫之美＊



門打開，烈焰在石窟的折射下化為柔和的自然光，照亮了牆壁上的小飛天。那麼生動活潑，

我猜想那畫匠是找來一位十四、五歲的女孩，也許就是他的女兒，擺好姿勢現繪的。在自然光下

這般超脫的美，大概要在數百年後波提切利的畫室裏才能見到，那就是《維納斯的誕生》。佛教

曾經在西域廣泛流傳，在我參觀克孜爾千佛洞的年代，阿米揚大佛也仍然安然無恙地聳立在鄰國

阿富汗的山谷。



從吐魯番北上烏魯木齊要搭長途公車，半途有乘客說這就是達坂城，於是就開始有人唱起《

達坂城的姑娘》。我望著窗外的維族女子，她們喜歡頭上束一條絲巾，身穿五彩繽紛的花裙。女

子要穿罩袍，不許上學的原教旨觀念是後來從境外，尤其是伊斯蘭國興起後傳過來。



到新疆之前我滿以為烏魯木齊是一片布滿帳篷和牛羊的大草原，到了才驚覺這兒車水馬龍，

繁華程度直逼廣州。入住的其中一家賓館是高樓大廈，打開位於十六樓的房間望向窗外，只見一

大群鴿子在城市的上方飛翔。這座城市就像中國內地任何一座大城市般令人熟悉，但清真寺傳出

的廣播聲又帶給人一種想像，這聲音會一直傳至中亞，這一幕城景也因此影響了我此後對歐亞大

陸的地緣政治認知。《經濟通通訊社評論員 范強》

