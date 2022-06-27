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即市新聞

27/06/2022 19:05

《台股攻略－黃振宇》電子及航運股同步上揚，台股升過２００點

　　《台股攻略》台股今日（２７日）高開高收，電子及航運股同步上揚，台積電一度重上
５００元（新台幣．下同）關口，貨櫃三雄更全面漲停，指數一度升超過３５０點，重上
１５６００點關口，收市升幅收窄，最終升２４４點，收１５５４８點，成交金額為
２３９２﹒１５億元，三大法人合共淨買入１３９﹒９８億元。
　　電子權值股方面，台積電收４９８﹒５元，升２﹒５％，市值重回１２﹒９２兆元；聯電收
４２﹒９元，升３﹒１％；聯發科收６７８元，升１﹒２％；國巨、瑞昱、友達及矽力－ＫＹ等
升勢凌厲，超過３％。貨櫃航商在資金追捧下，貨櫃三雄的陽明、長榮及萬海漲停；貨攬業三雄
的台驊投控漲停，中菲行升６﹒６％，捷迅升３﹒３％。散裝航運股的裕民、慧洋－ＫＹ、四維
航、正德、榮運、新興及中航等均升５％至７％。元宇宙概念股的宏達電近來頻傳好消息，除了
董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事外，更成為Ｍｅｔａ（舊名：Ｆａｃｅｂｏｏｋ）及
微軟等大廠組成的元宇宙標準論壇（ＭＳＦ）成員，加上外界聚焦其首款支援元宇宙的智能手機
將於明日亮相，消息刺激宏達電漲停，其他元宇宙概念股的威盛、位速及中光電驊訊亦同步漲停
，揚明光升８﹒１％，亞信升４﹒１％，鈺創升３﹒９％。
　　台灣國家發展委員會（簡稱：國發會）今日公布５月景氣燈號為「景氣穩定」的綠燈，連續
３個月亮綠燈，台股亦連升兩個交易日，惟國發會指出景氣擴張力道趨緩，須密切關注後續發展
，投資者須慎防大市再度轉弱，現時宜選股不選市，可關注今日走勢較強的電子及航運股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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