《台股攻略－黃振宇》電子及航運股同步上揚，台股升過２００點

《台股攻略》台股今日（２７日）高開高收，電子及航運股同步上揚，台積電一度重上

５００元（新台幣．下同）關口，貨櫃三雄更全面漲停，指數一度升超過３５０點，重上

１５６００點關口，收市升幅收窄，最終升２４４點，收１５５４８點，成交金額為

２３９２﹒１５億元，三大法人合共淨買入１３９﹒９８億元。

電子權值股方面，台積電收４９８﹒５元，升２﹒５％，市值重回１２﹒９２兆元；聯電收

４２﹒９元，升３﹒１％；聯發科收６７８元，升１﹒２％；國巨、瑞昱、友達及矽力－ＫＹ等

升勢凌厲，超過３％。貨櫃航商在資金追捧下，貨櫃三雄的陽明、長榮及萬海漲停；貨攬業三雄

的台驊投控漲停，中菲行升６﹒６％，捷迅升３﹒３％。散裝航運股的裕民、慧洋－ＫＹ、四維

航、正德、榮運、新興及中航等均升５％至７％。元宇宙概念股的宏達電近來頻傳好消息，除了

董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事外，更成為Ｍｅｔａ（舊名：Ｆａｃｅｂｏｏｋ）及

微軟等大廠組成的元宇宙標準論壇（ＭＳＦ）成員，加上外界聚焦其首款支援元宇宙的智能手機

將於明日亮相，消息刺激宏達電漲停，其他元宇宙概念股的威盛、位速及中光電驊訊亦同步漲停

，揚明光升８﹒１％，亞信升４﹒１％，鈺創升３﹒９％。

台灣國家發展委員會（簡稱：國發會）今日公布５月景氣燈號為「景氣穩定」的綠燈，連續

３個月亮綠燈，台股亦連升兩個交易日，惟國發會指出景氣擴張力道趨緩，須密切關注後續發展

，投資者須慎防大市再度轉弱，現時宜選股不選市，可關注今日走勢較強的電子及航運股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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