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即市新聞

27/06/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛證最後止蝕位２１５４５

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業
、必需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高
的股份現為理想汽車（０２０１５）、港交所（００３８８）與吉利汽車（００１７５），可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股份，則宜首選港交所、理想汽車與吉利汽車。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、必需性消費業與非必需性消
費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中信銀行
（００９９８）、粵海投資（００２７０）與中電（００００２），可用作奉買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選中信銀行、粵海投資與中國宏僑（０１３７８）。
　　恒指期貨雖成功高開，上升幅度未算理想。２２５３５為中期重要阻力位，短期重要阻力位
則看２２０２５，其後上升動力增強，價位正欲上企小時圖保歷加通道頂部。目前好友依然佔了
上風，恒指牛證持有者應將最後止蝕位╱止賺位放於２１５４５之下。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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