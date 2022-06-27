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即市新聞

27/06/2022 09:05

【虛幣世界】加密貨幣保持穩定，分析師料比特幣或失守

　　《經濟通通訊社２７日專訊》加密貨幣於過去的假期保持穩定，比特幣在２１０００美元水
平，以太幣亦企穩１２００美元，其他主要山寨幣漲跌互現，ＤＯＧＥ一度上漲超過１０％，
ＸＲＭ上漲近６％；ＧＡＬＡ和ＭＡＮＡ下跌超過８％和７％；Ｐｏｌｙｇｏｎ的ＭＡＴＩＣ推
出ＤＡＯ）的隱私產品後，自上周三（２２日）開始上漲超過２５％。
　　分析師預計比特幣短期內或跌穿２００００　美元，並會持續波動，其中加密基金管理公司
ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）　表示，這種波動很可能會持續下去，比特幣不會很快出現大幅回升，
就算出現升幅都會被壓制。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０４５﹒５１元（美元．下同），升０﹒０３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１０﹒３７元，升１﹒０５％；艾達幣報
０﹒４９４３元，升０﹒８９％；瑞波幣報０﹒３６３６元，升１﹒２５％。（ｕｌ）
　
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