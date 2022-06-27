《談國論企－黎偉成》習近平回歸慶典為港定重任

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將於２０２２年７月１日

主持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，彌足顯示對香港特區的

高度重視。相信習近平會發表重要講話，為香港特區的未來發展定下重要的新目標和重要任務，

特別是在以「背靠祖國，面向世界」的基調底下，更好的發揮作為中國最具優勢的國際大都會的

良佳作用，為國家尤以粵港澳大灣區為主的建設發展作出重大貢獻。香港永遠是中國的香港，亦

是中國與國際聯繫合作的重要國際級大都會。



＊支持愛國愛港有能之士治港和確保國安＊



即使香港的疫情至今尚未認真擺脫尚未結束的第五波威脅，使香港有頗不少人擔心習近平未

必會在此際南下，惟新華社於６月２５日發布的報道，就明確總書記赴港有期，彌足珍貴地印證

習近平的「香港發展一直牽動著我的心」之言與情。

由是相信習近平會在香港的慶典上發表重要講話，所言的重點，主要為在「一國兩制」基調

下為香港的未來５年以至更為長遠的時期，訂定新的目標。特別是（一）「愛國愛港」。強力支

持特別是有能力、有水平的「愛國愛港」人士，以及各種各樣不同認識的人士和力量，和而不同

、不同而和的團結一起在香港的建設和發展，而有能力、有水平的「愛國愛港」人士當然要扮演

更為重要的角色，並尤以在立法、施法等方面，對「一國兩制」框架下的香港政治經濟金融發展

，作出有力的保證。

任何國家，都十分依重愛國者和以政黨為主的組織在國家級及地方級的管治，尤其是美國，

更在教育、電影、音樂、文化、娛樂等許許多多方面間直接的傳輸以愛國主義或認知，而中國在

為香港特別立法的《港區國安法》以平伏２０１９年下半年以來的黑暴，仍有頗不少隱藏的負面

力量，是很有需要（１）強力頓促香港特區政府長期在「軟實力」上強化港人對國家的正確認知

、愛國理念，和（２）國家對香港老、中、青居民的各種各樣國民身份的照顧，漸無境內、境外

之分，才可以使港人真正的感受到國家的深情厚意。

我的一眾同事、朋友與我，在１９９７年前已取得的共同意識，是：回收香港的主權，不是

問題，重要的是要回收港人的民心。香港在回歸２５年，特區政府甚至中央駐港機構有好好做過

愛國的工作嗎？有好好的團結香港的不同政見的黨派和人士嗎？如果有，就不會２０１９年「反

修例」引爆「黑暴」和「港獨」劣行。

只要在有心和有能力的愛國愛港者能夠真真正正的治理好，就可以使（二）香港發揮國際大

都會的積極作用和貢獻：（Ｉ）在經濟金融方面，香港擁有多種多樣的長處和優點，特別是

（ｉ）繼續維持的「普通法」法制，與環球許許多多國家與地區接軌，為其中一大優勢，而

（ｉｉ）香港現行的法律、會計、金融等許許多多的基本法制法則建設，經歷多年的大大小小修

訂、改進，成為十分成熟的機制，和運行運作的成功，廣為世界各地所認同和接受，是為中國擁

有獨特魅力的一個都會，要好好服務國家和國際。



＊要發揮國際大都會優勢和強化大灣區發展＊



同樣需要高度注意的，是（ＩＩ）政治方面，香港要好好配合國家的政策和確保國家的安全

。全世界任何一個國際大都會，都離不開政治與經濟這個孳生兄弟，不能只講經濟不談政治，更

不能只談政治不講經濟，二者要併重，缺一不行。你看一看美國佬圍堵、攬炒中國，不會因為香

港是一個國際金融中心就不在政治上玩弄涉港問題，２０１９年的由「黑暴」引發的「港獨」劣

行，就不正正是出自美國佬的「手筆」嗎？由是相信習近平總書記不會不談香港的政治任務，特

別是國安，這是長期而不會息止的工作。

特別要談的還有是（三）粵港澳大灣區。２０２２年也是《深化粵港澳合作推進大灣區建設

框架協議》簽署５周年。於過去５年，粵港澳由框架逐步作出實際的建設，有了基本的規模，和

有相當高度和深層次的意義，相信習近平總書記亦會為粵港澳大灣區的未來發展，繪畫出一幅新

的美好的藍圖。

習近平總書記時隔５年再訪香江，主持香港回歸２５周年慶典和新一屆港府官員的就職體，

並作重要講話，確會對港有十分強烈的提振的作用。香港無疑平了暴，惟民心要回歸、疫情要防

控、經濟要穩俏，都不是一年半載能遂目標之事，故港人要把亢奮的情緒轉化為冷靜理性務實的

行動，持之以恒為之，始能遂願。

當下最首要解決的問題，當然是香港要堅決如實緊隨內地以「動態清零」的政策，做好防疫

控疫工作，考慮落實與內地可互聯互通的「港康碼」，才有可能與內地通關和互聯互通，才能夠

使香港的經濟回穩向俏，才可以讓外國人士經港轉內地的橋樑，凡此，都是急不來，都要逐步為

之和改進，佳果才能漸生。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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