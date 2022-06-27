《午市前瞻》內地消息刺激恒指大升，專家籲炒復甦宜吼九毛九

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報２２４０３，升６８４點或３﹒１５％，主

板成交１０２７﹒７７億元。恒生中國企業指數報７８８６，升２５７點或３﹒３８％。恒生科

技指數報５１２２，升２７８點或５﹒７４％。



＊李偉傑：看好上２３０００＊



據報國家主席習近平７月１日將出席香港回歸２５周年慶祝活動，同時上海宣布自６月２９

日起有序開放餐飲堂食，刺激股市裂口高開高走，曾升超過６００點，高見２２３７２創本月高

位。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指走勢維持偏強，今日終成功突破百天線阻

力位。目前市場氣氛正面，因汽車業扶持政策帶來正面幫助，美股回穩亦同時支撐港股市場。

李偉傑維持看好恒指上試２３０００，但短期市場利好消息炒完，短期２２５００或會回落

，但突破百天線後阻力位變支持位，料２１７００有支持。



＊餐飲股籲留意九毛九＊



上海宣布自６月２９日起，轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序開放

飲堂食，濠賭股、餐飲股等復甦概念股炒起。李偉傑指此類股份被動於疫情狀況，目前內地確診

數字不高，但仍受制於相關防疫措施。他看好餐飲股或再有一輪升幅，但今日餐飲股平均約５至

１０％升幅，建議待回落後再追入。

李偉傑指可留意九毛九（０９９２２），提到旗下有數個品牌分散風險，而且過去業績表現

水平較佳，儘管市盈率較高，但其盈利增長預期仍有望刺激股價。他建議回落至十天線水平

１７﹒９５水平再吼入。



＊小米炒科指回升＊



盤中手機相關股份急升，小米（０１８１０）早市尾段拉升至超過１３％。李偉傑指市場現

時憧憬科指反彈，故科指股短期的高一線，因早前平台股已先行炒起，目前小米亦有追落後成分

。他提到早前公布的小米業績不太差，而且家庭用品方面增長亦不錯，但目前小米股價急升，現

價只宜小注跟入，回落至１２﹒５水平才建議吸納，但有持貨者目前亦不急於減持。（ｈｃ）

