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即市新聞

27/06/2022 12:45

《午市前瞻》內地消息刺激恒指大升，專家籲炒復甦宜吼九毛九

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報２２４０３，升６８４點或３﹒１５％，主
板成交１０２７﹒７７億元。恒生中國企業指數報７８８６，升２５７點或３﹒３８％。恒生科
技指數報５１２２，升２７８點或５﹒７４％。

＊李偉傑：看好上２３０００＊

　　據報國家主席習近平７月１日將出席香港回歸２５周年慶祝活動，同時上海宣布自６月２９
日起有序開放餐飲堂食，刺激股市裂口高開高走，曾升超過６００點，高見２２３７２創本月高
位。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指走勢維持偏強，今日終成功突破百天線阻
力位。目前市場氣氛正面，因汽車業扶持政策帶來正面幫助，美股回穩亦同時支撐港股市場。
　　李偉傑維持看好恒指上試２３０００，但短期市場利好消息炒完，短期２２５００或會回落
，但突破百天線後阻力位變支持位，料２１７００有支持。

＊餐飲股籲留意九毛九＊

　　上海宣布自６月２９日起，轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序開放
飲堂食，濠賭股、餐飲股等復甦概念股炒起。李偉傑指此類股份被動於疫情狀況，目前內地確診
數字不高，但仍受制於相關防疫措施。他看好餐飲股或再有一輪升幅，但今日餐飲股平均約５至
１０％升幅，建議待回落後再追入。
　　李偉傑指可留意九毛九（０９９２２），提到旗下有數個品牌分散風險，而且過去業績表現
水平較佳，儘管市盈率較高，但其盈利增長預期仍有望刺激股價。他建議回落至十天線水平
１７﹒９５水平再吼入。

＊小米炒科指回升＊

　　盤中手機相關股份急升，小米（０１８１０）早市尾段拉升至超過１３％。李偉傑指市場現
時憧憬科指反彈，故科指股短期的高一線，因早前平台股已先行炒起，目前小米亦有追落後成分
。他提到早前公布的小米業績不太差，而且家庭用品方面增長亦不錯，但目前小米股價急升，現
價只宜小注跟入，回落至１２﹒５水平才建議吸納，但有持貨者目前亦不急於減持。（ｈｃ）

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