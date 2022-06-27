【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒２億人幣，買港交所沽騰訊

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指高開２５７點，報２１９７６點。最高升６９５點報

２２４１４點，最低升２５７點報２１９７６點。恒指收報２２２２９點，升５１０點或

２﹒３５％。

按額度計算，北水全日淨流入６４﹒２億元人民幣，增加３５﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是香港交易所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交２０００﹒０９億元增加３４﹒８％。其中港股通成交６３０﹒２億元，佔總成交

３１﹒５％。



＊中證監正式將ＥＴＦ納入互聯互通＊



中國證監會上周五（２４日）發布公告，將交易型開放式基金（ＥＴＦ）正式納入互聯互通

。中證監將組織上交所、深交所、中國結算等穩步做好ＥＴＦ納入互聯互通各項準備工作，正式

啟動時間將另行公布。

香港交易所升６﹒９５％報４００﹒２元，北水淨買入１９億元；吉利汽車升３﹒９％報

１８﹒６４元，北水淨買入８﹒７億元；快手升２﹒９８％報８９﹒９５元，北水淨買入７﹒１

億元。

騰訊控股跌１﹒５６％報３７８﹒２元，北水淨賣出１８﹒３億元；中國移動升０﹒１％報

４８﹒８５元，北水淨賣出６﹒４億元；藥明生物跌０﹒７１％報７６﹒６５元，北水淨賣出

２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） １９﹒０４

吉利汽車 （００１７５） ８﹒７２

快手 （０１０２４） ７﹒０９

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒０８

理想汽車 （０２０１５） １﹒５１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －１８﹒３１

中國移動 （００９４１） －６﹒４１

藥明生物 （０２２６９） －２﹒３４

新東方在綫 （０１７９７） －２﹒１５

小米集團 （０１８１０） －１﹒９６

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