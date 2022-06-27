《美元走勢－羅明立》經濟衰退憂慮日增，非美貨幣續反覆造好

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒００ １３５﹒１７ １３４﹒５２

歐元╱美元 １﹒０５８２ １﹒０５８４ １﹒０５５０

英鎊╱美元 １﹒２３１８ １﹒２３３２ １﹒２２６４

美元╱瑞郎 ０﹒９５６９ ０﹒９５８４ ０﹒９５６５

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４９５ ７﹒８４５５

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《美元走勢》上周五（２４日）日本公布的消費物價指數按年升２﹒５％，符合預期；英國

５月零售銷售按月跌０﹒５％，跌幅較預期細。美匯指數小幅下挫，跌至１０４水平。聯儲局近

期重申壓止通脹上升的決心，但經濟數據反映經濟增長有放慢的跡象，市場對加息的利好基本再

次消化，美元上升動力亦見減弱。而且投資者對經濟衰退的憂慮與日均增，加上美國拜登政府各

方施政都不見得順利，支持度亦一直下跌，一旦經濟衰退出現，美元走勢或會逆轉。

非美貨幣繼續反覆造好，歐元仍然未能突破１﹒０６的阻力，但低位承接力不錯，有機會走

高。美元兌加元回落至１﹒２８６０支持位附近，若失守１﹒２８６０，應下試２０天及５０天

線所在的的１﹒２８００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５５０ １﹒０６５０ １﹒０５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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