  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/06/2022 17:03

《美元走勢－羅明立》經濟衰退憂慮日增，非美貨幣續反覆造好

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒００　１３５﹒１７　１３４﹒５２
　　歐元╱美元　１﹒０５８２　１﹒０５８４　１﹒０５５０
　　英鎊╱美元　１﹒２３１８　１﹒２３３２　１﹒２２６４
　　美元╱瑞郎　０﹒９５６９　０﹒９５８４　０﹒９５６５
　　美元╱港元　７﹒８４６８　７﹒８４９５　７﹒８４５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（２４日）日本公布的消費物價指數按年升２﹒５％，符合預期；英國
５月零售銷售按月跌０﹒５％，跌幅較預期細。美匯指數小幅下挫，跌至１０４水平。聯儲局近
期重申壓止通脹上升的決心，但經濟數據反映經濟增長有放慢的跡象，市場對加息的利好基本再
次消化，美元上升動力亦見減弱。而且投資者對經濟衰退的憂慮與日均增，加上美國拜登政府各
方施政都不見得順利，支持度亦一直下跌，一旦經濟衰退出現，美元走勢或會逆轉。
　　非美貨幣繼續反覆造好，歐元仍然未能突破１﹒０６的阻力，但低位承接力不錯，有機會走
高。美元兌加元回落至１﹒２８６０支持位附近，若失守１﹒２８６０，應下試２０天及５０天
線所在的的１﹒２８００。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０５５０　１﹒０６５０　１﹒０５２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄　滬指上攻三千四　外資連三日捧場
人氣文章財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？
人氣文章專訪27/06/2022
【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）
人氣文章財經熱話27/06/2022
【慶回歸】港股短期目標唔止22500？連敬涵精選內需股
人氣文章財經熱話27/06/2022
信義系發盈警料中期盈利大幅倒退　走為上著？
人氣文章財經熱話27/06/2022
【傳馬雲現身】阿里巴巴飆半成　點訂止賺位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金