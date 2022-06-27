【新冠肺炎】現行社交距離措施將延續至７月１３日

《經濟通通訊社２７日專訊》政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生

緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為６月３０日至７月１３日。所有酒吧╱

酒館的顧客必須繼續於進入有關處所前，出示在過去２４小時內進行快速抗原測試所得的陰性結

果證明，否則不得進入有關處所。



＊新增個案升勢持續＊



現時，所有餐飲及表列處所已獲准重開。隨著人流及社交活動頻繁，香港每日新增個案持續

處於上升趨勢，並陸續出現一些群組感染，污水監測數據亦顯示各區病毒量有所上升。雖然入院

人數有所增加，但目前仍維持較低水平，重症或死亡個案亦未有明顯上升跡象。政府會繼續密切

監察整體疫情發展，並採取防控措施以持續降低疫情反彈的風險。

因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間橫跨至新一屆政府任期，經諮詢並徵

得候任行政長官辦公室的同意後，政府決定由６月３０日起延續現行的社交距離措施１４天，包

括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行測試並取得陰性結

果，以更有效管控病毒傳播的情況。



＊６０歲或以上長者應盡快打第四針＊



政府再次提醒市民，除獲豁免的情況外，一般人士進入「疫苗通行證」適用處所的基本要求

目前已為須接種三劑新冠疫苗。所有指明處所掌管人亦須按「疫苗通行證」要求貼出告示，進入

「主動查核」處所的人士須出示包括疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或康復紀錄的相關二維碼供

掌管人查核。各處所的「安心出行」安排會繼續實施。

為免疫情顯著反彈，政府鄭重呼籲巿民嚴格遵守所有適用的社交距離措施。合資格人士特別

是６０歲或以上長者應盡快接種第四劑疫苗，而其他人士亦應在本地疫情可能出現明顯變化前，

盡早完成接種三劑疫苗，以大幅減低重症或死亡的風險，及早保護自己和家人健康。（ｃｗ）

