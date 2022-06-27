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27/06/2022 11:40

【新冠肺炎】安老業界：院舍長者疫苗接種率高，具備原址檢疫條件

　　《經濟通通訊社２７日專訊》安老事務委員會委員李輝在一個電台節目表示，個別安老院舍
本月初起有員工感染新冠病毒，不過第５波「餘波」的院舍個案未有好像２、３月時呈幾何級上
升。她質疑，與患者有密切接觸的長者要送往亞博館檢疫，但員工可居家檢疫，是雙重標準；又
指長者送檢４、５日就可返回院舍，會令長者疲於奔命，建議衛生防護中心制訂指引，並個別評
估院舍環境，判斷長者是否適宜原址檢疫，而非一刀切遷離院舍，否則院友家屬有較多意見。
　　她舉例指，其中一間出現個案、達療養程度的安老院，有４２名長期卧床、需插喉餵食，甚
至插有尿喉或肛袋的院友，要分批送到亞博館，運送過程到深夜才結束，質疑有關安排對長者並
非最安全。
　
＊院舍具備原址檢疫的條件＊
　
　　李輝表示，衛生防護中心採用較嚴謹的防疫措施是無可厚非，但現時疫情與高峰時期不能同
日而語，院舍個案的重症和死亡率沒有再對醫療系統構成壓力，而部份院舍的整體通風系統及間
隔較政府甲一院舍標準更高，人均最低面積有１０多平方米，加上院舍長者首兩劑新冠疫苗接種
率已分別達九成多及八成多，相信防疫屏障已提高，更具備原址檢疫的條件。
　　至於院舍目前應否進一步提升其他防疫措施，包括要求院友定期檢測，李輝表示，視乎防護
中心的評估，如有需要，院舍願意積極配合，相信院友以樣本瓶留樣本的安排可行。（ｃｗ）

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