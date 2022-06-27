【夜期時段】即月期指最新報２２１６８點，跌２８點，低水６２點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２１７１點，跌２５點，低水
５９點，最新報２２１６８點，跌２８點，低水６２點，合約成交３３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７７７９點，跌１８點，低水３８點，最新報７７８５點，
跌１２點，低水３２點，合約成交１０３７張。
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