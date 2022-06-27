【新冠肺炎】澳門：進入娛樂場需持４８小時核酸陰性報告

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚宣布，根據澳門衛生
局的指引，要求進入娛樂場之前須出示４８小時核酸陰性報告，及每天的抗原檢測陰性結果，以
保障疫情防控工作，避免在人群聚集較多的地方爆發疫情。
根據博彩監察協調局提供的資料，博企會為員工提供抗原檢測包，以及ＫＮ９５或Ｎ９５口
罩，員工核酸檢測費用會由博企支付。（ｓｌ）
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