【企業盈警】中國汽車新零售料去年虧損收窄至不少於２﹒５億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國汽車新零售（００５２６）公布，預期集團於截至今年３
月３１日止財政年度將錄得虧損淨額不少於２﹒５億元（人民幣．下同），而於去年同期則錄得
虧損約２５﹒５１億元。
董事會認為，於相關期間錄得虧損主要乃歸因於投資物業估值虧損淨額以及金融資產、合同
資產及擔保合同之減值虧損不少於３億元。（ｂｎ）
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