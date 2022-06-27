【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作

《經濟通通訊社記者張可怡２７日報道》新一屆政府早前公布行政會議成員名單，新民黨主

席葉劉淑儀接替陳智思，出任行政會議召集人。葉劉接受《經濟通通訊社》訪問時表示，在政壇

接近３０年，形容自己對政府架構相當熟悉，亦曾與許多官員共事，能成為行政長官的得力助手

，「行會召集人是顧問的角色，與行政長官緊密合作，工作是向公眾解釋政策。」她又指未來十

分樂意繼續解說政府政策，與行政長官緊密合作，「新政府有很多問題要解決，如土地房屋發展

、推動北部都會區，有很多條例需要修改、撥款，需要和立法會緊密合作，才可以做得更快。」



＊評價新班子：無黨派成員加入是好事＊



新一屆行會成員名單當中有９人留任，包括港大校務委員會前主席李國章、資深大律師湯家

驊、「建制派班長」廖長江等，亦有７位新成員加入，如全國政協委員陳清霞、曾任食物及衞生

局局長的高永文及立法會保險界議員陳健波等。葉劉認為，７個政黨立法會成員理應在名單內，

代表不同業界發聲，「廖長江過去是『建制派班長』，劉業強代表鄉議局，其餘民建聯、工聯會

、新民黨、自由黨、經民聯，一定有代表。」

葉劉認為行會新班子有新成員加入是好事，「今次立法會代表多了陳健波，一來他是資深的

財委會主席，二來亦代表了立法會內無黨派成員，他們都有經常溝通表達意見，有波哥代表是好

事。」此外，她亦歡迎高永文加入行會，「我們將有幾位醫生，李國章、林正財、高永文，能夠

處理醫療工作，例如抗疫、改革醫管局，這些一定交由專家解釋。」她表示行會成員的分工安排

，將由下屆行政長官決定。



＊無意退出新民黨：看不見有矛盾＊



對於外界關注葉劉當選行會召集人後，會否退出新民黨，她表示過往很多政黨主席包括民建

聯曾鈺成、自由黨田北俊等亦在行會，看不見兩者之間存在矛盾。「我們是根據判斷、分析，向

行政長官提交最佳意見，不等同推銷政黨主場，所以我看不見有甚麼問題。」她又指，過往政黨

不贊成行政長官的一些政策，例如強積金對沖，政黨內的行會成員都應該支持政府，但其他成員

可以提出要求點票或反對意見。



＊會否改變「敢言」作風？召集人須慎言＊



葉劉過往經常批評一些政府政策，作風「敢言」，擔任行會召集人後會否調整角色？她表示

自己一定會調整發言，「因為有時有些人看見是行會召集人發言，例如討論疫情，他們已經誤會

是政府政策，發言一定要比以前謹慎。」她又解釋，過往批評政府政策是應有之義，「很多政策

是沒有經過行會，行會成員最重要是，支持行政長官會和行政會議集體通過的政策，如果政府有

些政策未諮詢過行會成員，或者根本沒有討論過，我們發言是有空間的。」

葉劉認為，作為立法會成員，素來有責任監察政府工作，「譬如政府要求撥款，開支是否過

多？政府要開設職位是否真正有需要？這些工作會繼續做，但遇到重大的政策分歧，我一定會先

和行政長官商討，或者將我的意見向他表達，就不會公開披露，讓人覺得我和行政長官很多事情

看法不一樣。」她表示日後會調整角色，但仍會適時就政策表達意見，此外，亦會就每次開會的

議程向行政長官給予意見，「一些議程，官員可否未準備好、未完全想清楚就拿出來？如果我可

以早點知道議程，可以先告訴行政長官。」



＊行會成員平均年齡超過６５歲是資深＊



新一屆行會成員名單出爐後，外界發現成員平均年齡超過６５歲，更有不少成員超過７０歲

，包括葉劉、李國章、張宇人等。葉劉回應指，年齡不是一個問題，「你可以說我們資深，因為

香港內外環境很複雜，地緣政治環境很複雜，特別是有烏克蘭戰爭，香港要準備會否有金融風暴

，行會成員有更多經驗，了解聯繫匯率制度，比新人更能駕馭這個工作。」她又舉例指，美國很

多參議員年齡都非常大，如麥凱恩（Ｊｏｈｎ Ｍｃｃａｉｎ），做到病危才退休，「不知道為

何香港有這個心理，經常說要年輕人加入政府，我們歡迎年輕人加入，但政治是需要磨練的。」

葉劉說。

