《小傳日記》主席來港慶回歸？詳情未知不過魚缸先收大禮！

《小傳日記》魚缸今日好喜慶，先係傳緊國家主席習近平會來香江參加新一屆政府就職典禮

連同回歸２５周年活動，今朝就高開２５７點，不過再升上去就差咁啲力水！但係盤中上海宣布

自６月２９日起有序開放餐飲堂食，魚缸即時更進一步抽上，全日高見過２２４１４點，最尾收

市升５１０點，報２２２２９點，成功造咗６月最高收市價，走勢嚟計都算係高過上一個浪底，

後市都仲可以睇好！

至於習主席係咪真係會親身嚟香江，今日孖屐都係眾說紛云，現有資料就係會「出席」就職

典禮，但係就無講實會親身到，所以就有可能只係視像出席，為咗避免主席嘅感染風險。不過有

政界中人又透露，回歸２５周年對香江政治意義深重，習主席都大有機會親身來港見證！

有媒體就報話柯士甸站已經有部分地方圍封，好有可能習主席會搭高鐵嚟香港咁話。但係通

常領導人來港會入住嘅君悅酒店，呢一兩日又未見有特別措施，所以有人又覺得習主席未必會嚟

咁話。

有政界人士又講到，就算主席只係視像出席就職典禮，都會派一位高級官員來港主持就職典

禮咁話。總知而家睇得到就係周圍都有啲跡象，但係主席點樣出席法都係未清楚。不過睇到今日

魚缸大升５００點，相信好多孖屐人士都好滿意呢份「大禮」！尤其是生發發（００３８８）事

隔四個月重上４００銀水平，最終收場都成功企穩４００銀，睇來主席點樣出席方法都對魚缸非

常振奮，請請！



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