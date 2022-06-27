《真知灼見－溫灼培》瑞士加息如何衝擊環球投資市場？

《真知灼見》６月１６日當天，瑞士央行出乎市場意料之外大幅加了半厘息，把其息率從全

球最低的負０﹒７５％推上負０﹒２５％水平。此一舉動意味全球資金開始有離棄瑞郎跡象，否

則瑞士央行也不用急於在歐洲央行之前加息。全球資金有離棄瑞郎情況這也不難理解；自瑞士打

破了其傳統的中立國地位，轉向跟蹤美國及歐盟一同凍結俄羅斯政府資產後，全球資金便明顯從

瑞士撤資，這可從３月份起瑞郎兌美元又或兌歐元均見轉弱已有所反映。當資金逐步撤離，這解

釋瑞士再不能維持全球最低息狀況的原因。



一點必須理解，過去由於瑞士的中立國地位，加上市場向以有個說法，歐元貨幣主要反映歐

洲經濟，但瑞士貨幣則主要反映德國經濟；這解釋過去瑞郎一直被投資者垂青的原因。過去，由

於一直有大量資金湧入瑞士，瑞士央行接了大量外資後通常會四處投資，為這批流入資金增值。

據《路透社》引述美國監管機構數字指，瑞士央行大約擁有總值１７７０億美元的股票；另外《

路透社》亦按瑞士央行數字計算指，瑞士央行也擁有約６０００億瑞郎等值的海外政府債券，包

括美國及歐元區國家債券等。所以可以想象，當環球資金逐步減持瑞郎同時，瑞士央行也可能需

要抽走美國股市及歐美債券市場資金，使已見不穩定的美股及歐美債券市場增添震盪。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

