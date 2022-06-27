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27/06/2022 08:59

【美鷹加息】匯豐安博哲：聯儲局利率年底料見３﹒６２５厘

　　美國聯儲局本月中大手加息０﹒７５厘。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理
主管安博哲（Ｓａｍｉ　Ａｂｏｕｚａｈｒ）表示，該行預期聯儲局下月將再加息０﹒７５厘，
今年９月和１１月分別加息０﹒５厘，１２月和明年１月各加息０﹒２５厘。該行對今年底聯儲
局利率的預測，由此前３﹒１２５厘，上調至３﹒６２５厘，比聯儲局的中位數高０﹒５厘。
　　根據各種緊縮情境的分析，該行對近期１０年期美國國債收益率的預測為３﹒２至３﹒６厘

　　美元近月持續強勢，安博哲指，基於全球經濟增長放緩和聯儲局鷹派立場，該行認為將推動
美元在未來數月繼續強勢。美國增長放緩遲早會影響世界其他地區，而美元歷來在下行周期時表
現強勁，因此該行認為美元尚未見頂。而由於加息周期中利差以及地緣政治局勢推動避險需求，
因此該行繼續看好美元。
　　至於該行對資產所屬地區的偏好，安博哲表示，該行較偏好美國、東盟市場，而非歐洲、日
本市場。中國市場方面，他指內地正開始刺激經濟，預計今年稍後中國的增長會回復。他又說，
該行看到中短期內到期、選擇性地在高收益領域的優質投資級別債券的機會具有價值。能源和材
料板塊受益於通脹上升，預計此現象會持續。替代投資例如多重策略、對沖基金或私募股權房地
產，亦可提供一些良好的機會。《香港經濟日報》

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