【互聯互通】晨星：ＥＴＦ通初期，料僅５至６隻合資格

中證監上周五（２４日）正式將交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通，晨星投資管理亞

洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，ＥＴＦ通實施初期，合資格的北向ＥＴＦ產品數量料只

有５至６隻，對ＥＴＦ發行商幫助不大，而且內地原本已有自己發行的恒指ＥＴＦ，故北向

ＥＴＦ產品還要面對同類產品的競爭問題。

蔡俊傑接受專訪時表示，現時本港上市的ＥＴＦ超過１５０隻，預期只有５至６隻符合北向

產品資格，主要與ＥＴＦ通初期准入範圍較細有關，而且也不納入追蹤股票以外的ＥＴＦ及槓桿

反向ＥＴＦ，相信ＥＴＦ通實施後，長遠准入範圍會擴大。

「互聯互通於２０１４年正式推出，２０１６年市場開始討論將ＥＴＦ納入互聯互通的可能

性，讓內地投資者可接觸本港的ＥＴＦ，事隔６年終見落實。」



＊兩地部分產品重疊，添競爭＊



蔡俊傑指，ＥＴＦ通實施後，兩地投資者能同時透過個股及ＥＴＦ兩種策略進行買賣部署，

投資者選擇更多是好事，若未來ＥＴＦ通納入的資產類別更多，對投資者的好處便更大。「現時

內地仍未有法規讓槓桿或反向ＥＴＦ上市，所以不將槓反產品納入北向ＥＴＦ合資格產品範疇，

亦無可口非。」

他稱，ＥＴＦ通開通後，兩地部分ＥＴＦ產品會重疊，競爭更激烈，但不少業界都想進入內

地市場，希望先做大個餅，費用才有下調空間，預期業界及監管機構都會在開通後檢討運作是否

暢順、法規鬆緊等問題。

近年主題式ＥＴＦ愈趨盛行，蔡俊傑表示，主題式ＥＴＦ是環球ＥＴＦ市場近年的重點產品

，因追蹤整體市場的ＥＴＦ，每個市場都有幾隻，但不同發行商的ＥＴＦ分別不大，資金往往集

中於某幾隻ＥＴＦ上，造成該幾隻ＥＴＦ收費相對便宜，結果吸引更多資金流入，形成一個循環

。



＊主題式ＥＴＦ，長線表現遜大市＊



至於主題式ＥＴＦ，他指，一般都緊貼市場潮流，不同時期有不同主題，如兩年前的科技主

題ＥＴＦ，發展至近年的碳排放等環境議題ＥＴＦ，早前亦有元宇宙概念ＥＴＦ等，但他建議選

擇主題式ＥＴＦ時要小心，因「主題可快來快去」，主題式ＥＴＦ短線表現可能會跑贏大市，但

長線表現能領先大市的並不多。

「統計發現，逾５０％主題式ＥＴＦ的３年表現可跑贏大市，但只有１０％主題式ＥＴＦ的

１５年表現能跑贏。」

蔡俊傑稱，投資主題式ＥＴＦ時，不能單從ＥＴＦ的名字去決定是否投資，應深入了解

ＥＴＦ投資的資產，例如ＡＩ（人工智能）主題ＥＴＦ，究竟是以ＡＩ方式選股的ＥＴＦ，還是

投資ＡＩ股票的ＥＴＦ，已有很大落差。《香港經濟日報》

