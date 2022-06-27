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27/06/2022 09:11

【互聯互通】晨星：ＥＴＦ通初期，料僅５至６隻合資格

　　中證監上周五（２４日）正式將交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通，晨星投資管理亞
洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，ＥＴＦ通實施初期，合資格的北向ＥＴＦ產品數量料只
有５至６隻，對ＥＴＦ發行商幫助不大，而且內地原本已有自己發行的恒指ＥＴＦ，故北向
ＥＴＦ產品還要面對同類產品的競爭問題。
　　蔡俊傑接受專訪時表示，現時本港上市的ＥＴＦ超過１５０隻，預期只有５至６隻符合北向
產品資格，主要與ＥＴＦ通初期准入範圍較細有關，而且也不納入追蹤股票以外的ＥＴＦ及槓桿
反向ＥＴＦ，相信ＥＴＦ通實施後，長遠准入範圍會擴大。
　　「互聯互通於２０１４年正式推出，２０１６年市場開始討論將ＥＴＦ納入互聯互通的可能
性，讓內地投資者可接觸本港的ＥＴＦ，事隔６年終見落實。」

＊兩地部分產品重疊，添競爭＊

　　蔡俊傑指，ＥＴＦ通實施後，兩地投資者能同時透過個股及ＥＴＦ兩種策略進行買賣部署，
投資者選擇更多是好事，若未來ＥＴＦ通納入的資產類別更多，對投資者的好處便更大。「現時
內地仍未有法規讓槓桿或反向ＥＴＦ上市，所以不將槓反產品納入北向ＥＴＦ合資格產品範疇，
亦無可口非。」
　　他稱，ＥＴＦ通開通後，兩地部分ＥＴＦ產品會重疊，競爭更激烈，但不少業界都想進入內
地市場，希望先做大個餅，費用才有下調空間，預期業界及監管機構都會在開通後檢討運作是否
暢順、法規鬆緊等問題。
　　近年主題式ＥＴＦ愈趨盛行，蔡俊傑表示，主題式ＥＴＦ是環球ＥＴＦ市場近年的重點產品
，因追蹤整體市場的ＥＴＦ，每個市場都有幾隻，但不同發行商的ＥＴＦ分別不大，資金往往集
中於某幾隻ＥＴＦ上，造成該幾隻ＥＴＦ收費相對便宜，結果吸引更多資金流入，形成一個循環


＊主題式ＥＴＦ，長線表現遜大市＊

　　至於主題式ＥＴＦ，他指，一般都緊貼市場潮流，不同時期有不同主題，如兩年前的科技主
題ＥＴＦ，發展至近年的碳排放等環境議題ＥＴＦ，早前亦有元宇宙概念ＥＴＦ等，但他建議選
擇主題式ＥＴＦ時要小心，因「主題可快來快去」，主題式ＥＴＦ短線表現可能會跑贏大市，但
長線表現能領先大市的並不多。
　　「統計發現，逾５０％主題式ＥＴＦ的３年表現可跑贏大市，但只有１０％主題式ＥＴＦ的
１５年表現能跑贏。」
　　蔡俊傑稱，投資主題式ＥＴＦ時，不能單從ＥＴＦ的名字去決定是否投資，應深入了解
ＥＴＦ投資的資產，例如ＡＩ（人工智能）主題ＥＴＦ，究竟是以ＡＩ方式選股的ＥＴＦ，還是
投資ＡＩ股票的ＥＴＦ，已有很大落差。《香港經濟日報》

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