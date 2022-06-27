《積金宏圖－吳清發》ＥＳＧ有助控制強積金長遠投資風險？

《積金宏圖》近年ＥＳＧ（環境、社會、企業管治）概念迅速冒起，更成為投資者衡量投資

價值的其中一個新標準。據評級機構晨星（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）於今年１月３１日發表的

報告顯示，截至２０２１年１２月底，全球可持續發展基金總投資額達２﹒７４萬億美元，按季

增長９％，按年增長５３％，創歷史新高，反映ＥＳＧ逐漸成為環球金融市場的主流投資策略，

而投資者亦開始重視各大企業有否將ＥＳＧ納入其營運準則。

雖然ＥＳＧ似乎近年才開始被廣泛討論，其實聯合國早在２００５年已提出這個概念，但直

至２００８年金融危機爆發後才受到關注。ＥＳＧ意指Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ（環境）、

Ｓｏｃｉａｌ（社會）、Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ（企業管治），企業將這三項因素納入其營運準

則及投資過程之中，以減少對環境及社會的損害，這樣不但能為社會帶來裨益，同時企業亦可有

效進行風險管理，達至長遠的可持續發展優勢。



＊強積金的ＥＳＧ投資在１０年間激增８８倍＊



ＥＳＧ強調風險管理，對長線投資尤其重要。而各打工仔的強積金往往涉及三、四十年的供

款或投資，成員在選擇基金組合時，應注意相關的投資風險，而ＥＳＧ投資可以有助減低長遠的

投資風險。目前，不少強積金計劃成員已將ＥＳＧ投資納入其強積金投資組合，據積金局統計數

字顯示，涉及ＥＳＧ的強積金投資金額由２０１１年９月底的１﹒５５億港元，增加至２０２１

年９月底的１３９億港元，１０年間激增８８倍。



＊新能源不一定是ＥＳＧ投資＊



值得留意的是，ＥＳＧ涵蓋環境因素，許多人會直接將其與環保掛鈎，以為發展新能源的企

業均屬ＥＳＧ投資。事實上，ＥＳＧ也涵蓋企業的社會責任，而市場上不乏獨立第三方機構以環

境、社會、企業管治方面作為指標對企業進行評分，例如標普５００ ＥＳＧ指數，評分越高，

意味著企業對社會造成的負面影響越低。因此，即使新能源企業在發展對環境有利的新產品或新

技術，但假如公司內部牽涉到如工作條件惡劣、商業行賄等不當行為，亦會在相關的ＥＳＧ指數

中被剔除。



＊ＥＳＧ因素影響投資策略＊



以往，投資者普遍會透過分析企業過去業績、財務狀況、未來發展等因素來決定投資目標及

方向。隨著ＥＳＧ概念崛起，市場開始認為企業需對社會、環境的可持續發展有所貢獻才能獲得

市場及投資者認同；不少金融機構更已將ＥＳＧ因素納入其投資決策中，並相信可持續投資可以

提高風險調整後的回報，超越財務業績，幫助投資者和社區創造長期價值。

隨著可持續投資逐漸成為投資者的考慮因素，打工仔不妨多花時間先了解ＥＳＧ概念，有需

要亦可諮詢強積金受託人以了解相關的資訊。

《宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管 吳清發》



資料來源：

晨星《Ｇｌｏｂａｌ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｆｕｎｄ Ｆｌｏｗｓ： Ｑ４ ２０２１

ｉｎ Ｒｅｖｉｅｗ》（第３頁），２０２２年１月３１日

積金局網誌：積金．誌－強積金制度迎來２１歲，積金局全力推動改革，２０２１年２月１８日



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