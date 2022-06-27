《創富理財－龔俊樺》歐息碎片化嚴重，多元化基金助平衡資產風險

《創富理財》全球製造業ＰＭＩ顯示景氣普遍且持續放緩。延續２０２１年下半年以來的狀

況，全球經濟放緩的現象更加普遍。全球製造業ＰＭＩ跌至５２﹒４，其他主要國家持續往５０

靠攏，而中國則自３月上海封城後持續處在５０以下。儘管全球經濟增長放緩已是不可避免的，

但環球國家首要面對的卻是高通脹的問題。在美國，聯儲局在６月會議利調７５個基點。此外，

聯儲局最新預測，今年底聯邦基金利率預測將大幅上調至３﹒４厘。相反，經濟增長預測明顯下

調至１﹒７％。反映控制通脹是聯儲局目前的首要任務，預計企業盈利增長將放慢。



＊美國通脹或見頂＊



我們認為美國通脹的壓力會在第三季開始放緩。儘管５月份ＣＰＩ數字高於預期，但我們仍

認為以目前的情況與１９７０－８０年代時的通脹相比並不合適。主是通脹的「擴散」程度差異

很大，１９７０－８０年時所有類別的通脹都通於高位，但當前則是商品通脹有１０％左右的脹

幅，但服務類與其中佔比最高的居住類都不到５％。此外，扣除食物及能源的核心通帳率是連續

兩個月下跌，這也是另一個指標反映通脹未必會繼續創新高。



＊歐元區陷兩難局面，預期歐元會持續疲弱＊



然而，我認為歐盟在加息及高通脹問題下進入兩難局面。在６月中，意大利十年期國債息率

曾經上升至４％。因此，歐洲央行召開臨時會議，提出將對到期的疫情緊急資產購買計畫債務再

融資。而歐洲央行總裁拉加德強調「碎片化風險」，主要是歐元區各國的財政能力與負債程度差

異在疫情後變得更大，當歐洲央行提出加息以減低通脹預期時，一些負債水平較高的國家（如意

大利、西班牙及希臘等）的利孳息曲線立即抽升，其中意大利與德國的１０年期債券息差達到八

年來最高。它們再融資成本飛升有可能令它們未能為債務續期，從而引發新一波的主權債務危機

，所以我們可以觀察到歐洲央行加加息力度沒有美國般快。在歐元進入一個兩難的局面下，我們

認為歐元及歐洲股市在２０２２年下半年仍會疲弱。



＊環球股市波動大，多元化收益基金更靈活＊



美國股市和債市近期遭遇沉重獲利回吐壓力，兩年期和十年期國債收益率均一度觸及

３﹒４％。標普５００指數從高位跌逾２０％，技術上已進入熊市，仍有進一步拋售壓力。而內

地經濟則面對另一問題，第二季經濟增長向下修訂接近已成事實，到下半年財政刺激有望加大，

加上相對於其他主要國家的貨幣寬鬆，內地股市下半年確實有機會開始復甦。現時環球經濟格局

變化十分之大，除了投資者可以考慮將資金部署更多在亞洲市場外，均衡的資產配置也十分重要

的，一些多元化收益基金可按照不同市況靈活投資於環球各式資產。在市場充滿不確定性的環境

下，多元化配置有助分散風險及提升投資組合的防禦性。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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