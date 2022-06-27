《宏策俊見－陳俊業》今年的環球股市會出現Ｖ形反彈嗎？

《宏策俊見》２０２２年差不多已經過了一半，整體環球市場的資產不論是股票還是債券在

年初至今也錄得不少的跌幅，以美股代表環球股市來計算，從１月４日的高位到６月１７日的近

期低位，標普５００指數最多下跌了２４﹒５％，也是已經進了所謂的技術性熊市，而且標指在

上半年的走勢就像Ｖ形的左邊，哪麼下半年會完成Ｖ形的右邊嗎？



＊先了解上半年的跌市原因＊



要評估下半年的走勢，我們先了解一下上半年造成跌市的原因。以美股的標指計，上半年有

三個比較明顯導致美股由高位轉跌的事件，首先是在的１月１２日時美聯儲主席鮑威爾首次表達

了縮表後美股大跌。然後是在４月１３日的美股首個業績發布期中，整體的財報也未有前幾個季

度的理想。第三次的就是６月１０日在美國公布了超過市場預期的ＣＰＩ數據以後，美股再跳空

下跌。如果綜合３次跌市的原因，不外乎是市場害怕通脹、量化緊縮（ＱＴ）和衰退。



＊重要的７月份＊



找到這幾個原因以後，我們就知道７月份的重要性，因為７月會公布美國第二季度的ＧＤＰ

增長數據和開展美股第二季度的業績期，這兩個數據都是每一個季度才公布，而且如果再出現

ＧＤＰ按季負增長的話，那就會出現技術性衰退，那時候市場的恐慌情緒就會更高，經濟會進入

負面的自我循環之中，一邊財富收縮、一邊減低消費和投資。另外，７月份的ＣＰＩ數據和美聯

儲議息會議也是市場所關心的，市場都在看通脹率會不會再創新高，美聯儲會不會發出更鷹派的

言論。



＊美聯儲正在表明決心要先解決通脹＊



目前市場已經預期聯邦基金利率會在年底升到３﹒５％，意味在餘下的４個會議中再額外加

息１７５個基點，按彭博利率期貨數據的推算，未來４個月的加息步伐，有機會是７５、５０、

２５及２５個基點。事實上，美聯儲也是正在表明一個下定決心要先解決通脹問題的姿態，從過

去兩次的美聯儲點陣圖的變化中我們就可以看到，官員們在３月份時估算２０２２年年底時的利

率中位數是１﹒８７５％，然後到了６月份時這個中位數升了一部到３﹒３７５％，而

３﹒３７５％正好就是現在市場預期的３﹒５％厘上限的中位。



＊油價下跌也未能緩和市場情緒＊



我們認為目前的市場情緒已經給美聯儲的超激進加息態度所嚇壞了。最近原油價格急跌，紐

約期油價格從大概每桶１２０美元的水平，跌到近期最底的１０１﹒５美元，但是油價的下跌，

並未有利好市場對通脹或會紓緩的情緒，因為美股在油價下跌的同時也在下跌。這可能反映市場

對通脹的憂慮已經轉到對經濟衰退的憂慮。正如上文所提及，第一季度的美國ＧＤＰ已經錄得負

值，如果第二季也是負值，那將會印證了技術性衰退的出現。



＊市場觀望第二季度業績＊



另外一個在７月份很重要的數據，是美國次季度業績公布。首家比較重要的美股

ＪＰＭｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ預期在７月１４日公布業績，然後其他重磅股比如Ｔｅｓｌａ、

Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ等也在７月２６日的幾天發布財報，如果盈利表

現還未有大幅改善，或者是管理層的展望悲觀的話，那也將會對股市帶來很大的下行壓力。從彭

博的分析師估算中，預料第二季的標指體盈利的增長將會進一步放緩後３％。



＊難言今年會出現Ｖ形反彈＊



雖然從技術上來看，標指下一個支持位置大約是３５００點，這是大概在２００周線和５０

月線的水平，但是由於如上文所說，在７月公布那些重要數據前，難言今年會出現Ｖ形反彈，況

且美股或環球股市的下行趨勢已經成形，在短線內還是應該保持觀望的態度，以降底波動風險。



＊中國經濟的抗壓力比美國高＊



最後，從環球資產配置的角度，我們相信中國經濟的抗壓力是比美國為高，主要是因為史國

在貨幣或者是財政政策上也比美國有更大的空間。首先，在貨幣政策方面，美國的年通脹率

（ＣＰＩ）是８﹒６％，而中國的僅為２﹒１％，是在仍然受控的水平，可以在有控制的情況下

慢慢放寬流動性以支持經濟，目前一年的中國ＬＰＲ利率是３﹒７％，還有下降的空間，相反美

國的１２個月的ＬＩＢＯＲ利率已經由之前接近零的水平抽升到３﹒６％，短時期內遇有再上升

的動力。

然後在財政政策的方面，美國在拜登剛上任的時候已經推出了數個萬億級的預算計劃，目前

美國的政府預算赤字佔ＧＤＰ １６﹒７％，而外債佔ＧＤＰ也達１３７％，對比之下，中國的

這兩個數字僅為３﹒７％和６６％，這就反映中國政府的財政比較健康，也可能有更大的提高財

政支出的空間。因此，如果真的發生環球性的衰退，中國的政策空間比較大，也有更好的抗壓能

力，可能也是如此，能讓港股近期出現較為明顯的反彈。《晉裕環球資產管理首席投資策略師

陳俊業》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

