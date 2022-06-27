《每周華語－黃溢華》春風拂檻「露華濃」：Ｒｅｌｖｏｎ

《每周華語》巿場「預期」百變，上周又認為通脹「壓力」不會太大，因而股巿反彈。今年

下半年相信「預期」會不斷改變，使資產巿場更不清晰。美國及其他央行「ＱＥ」「退」，但亦

可以推升息率；央行亦可突然推「ＱＥ」：「不退」機會存在。



有云：「女為悅己者容」。自古以來，女士愛美乃自然之事情。石油產業，衍生不少美容產

品。李白《清平調三首》中的第一首，乃七言樂府詩。李白奉詔作了三首詩，其中以此出色至今

天：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤台月下逢。」李白以「露華

濃」形容楊貴妃的花容美麗。美國的Ｒｅｌｖｏｎ於１９９６年發展中國巿場，外資企業在香港

╱內地於當時及今天有中文名字品牌乃必然之事。美企「Ｒｅｌｖｏｎ」以李白的「露華濃」為

攻堅巿場品牌，真的非常切合企業美容產品的巿場定位。楊貴妃給李白筆下形容為天女下凡，「

Ｒｅｌｖｏｎ」產品正好配合用家╱消費者的美麗期望之極了。



１９９７年，「Ｒｅｌｖｏｎ」股價升至差不多６００美元水平，不久前申請破產保護令，

其時股價兩美元多一些。美容產品巿場競爭早已全球性！產品日多，變化甚大。由手指、腳指以

至女士全身都是「賺」大錢的每一吋。指甲油及相關產品，衍生更多產品及廣告產業。女士花幾

小時搽指甲油不足為奇。１９６０年代，記憶中胞姊愛美之極，３、４小時搽甲油常事，出街半

天愛美亦可明白。當年搽指甲油，要指甲油全「乾」又不「花」非一件易事。２０多年前，又有

不用指甲油的產品，甚而多了「貼」用指甲等，再用「ＵＶ機」等「照乾」。可見「

Ｒｅｌｖｏｎ」產品由女士的頭到腳指都要：科研、創新及推廣。日本、韓國及法國都是強勁對

手。爭亞洲巿場、歐美巿場及內地巿場，大中小對手極多。產品形象要百變，亦不易全方位爭奪

巿場。



「Ｃｏｃａ Ｃｏｌａ」中文品牌乃「可口可樂」，今天仍見全球大賣，乃主軸產品；對手

「百事可樂」產品分散，企業收入不靠「汽水」。「Ｒｅｌｖｏｎ」也有極好的中文品牌，但不

及「可口可樂」有「秘方」。「露華濃」好好好，但產品跟不上美麗至上的要求乎？今時今日，

新一代的女孩子愛美不是上一代、上幾代的要求，時裝也是美容品的間接╱直接競爭。因而美容

產品行業也非容易突圍而出的行業。目前全球最大的美容企業乃法國的「Ｌ＇Ｏｒｅａｌ」，於

美國以ＡＤＲ形式交易。全球不乏好的大中小美容產品企業。今天多了生物科技╱機器的美容挑

戰，打「美容」針等等甚為流行，可見「Ｒｅｌｖｏｎ」近１０多２０年生意日差，亦見「合理

」。



「可口可樂」及「百事可樂」中文品牌常青也，而「露華濃」好到極。或許與時代有點兒脫

節：不可能每位女士都是楊貴妃，而唐朝美女也比今天的可能略為「肥」一點。當然，企業的成

敗得失，不以「肥」、「瘦」為因素！美企業攻打新巿場，１９６７年，ＣｉｔｉＢａｎｋ採用

「萬國寶通銀行」品牌，與美國其他銀行合併；多年前，又改為很久前已採用的「花旗銀行」也

。



胞姊早已仙遊，兒時等她外出，不得出聲，只准靜候：她看上指甲搽不好（「花」了），清

洗了之後，又再油上多層顏色，３╱４小時剛好完成才出街。當年「Ｒｅｌｖｏｎ」成為女士所

愛亦有因由。真正是「女為悅己者容」所需也。



美息一加再加。半厘也好、０﹒７５厘也好，巿場仍未全面消化。但「ＱＥ」退巿卻仍可能

「ＱＥ」再放！為甚麼？全球疫情，今年冬天又將如何？不知道呢。美１０年Ｙｉｅｌｄ上破

３﹒１厘，再上嗎？而３０年Ｙｉｅｌｄ自１９８０╱１９８５年的１５╱１８厘跌了４０年才

於近年回升：美房巿回下，急挫嗎？！愛美乃必須。可惜「Ｒｅｌｖｏｎ」守不下去了。



Ｄａｖｉｄ Ｋｅｎｎｅｄｙ乃多年前Ｒｅｌｖｏｎ的ＣＥＯ，他由Ｃｏｃａ Ｃｏｌａ的

ＣＥＯ過檔Ｒｅｌｖｏｎ。兩間美企的中文品牌筆者認為甚佳，未知ＣＥＯ本人知否名稱的出處

及何解。企業成敗，原因甚多，飲品行業與美容行業大不同。加息、疫情對高端產業╱行業無大

影響。那麼「ＷＦＨ」（「在家工作」）不利美容產品企業嗎？！《資深市場人士 黃溢華》



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