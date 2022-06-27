《容我世說－張翠容》軍事化世界，沖繩的悲歌

《容我世說》由歐美３０國組成的北約，將於本月最後兩天在西班牙舉行，日本、韓國、澳

洲和新西蘭領導人也首次受邀出席，看來北約之手已慢慢伸向亞太地區。西班牙有群眾上街抗議

北約軍事化世界，呼籲美國停止借北約擴張軍事基地。說到美國軍事基地，當今世上以日本最大

，日本中又以沖繩最多。今年是沖繩「回歸」日本５０周年，當地有大型反思活動，其一頁血淚

史再被討論。



我曾多次出入沖繩採訪當地的美軍基地，當地人對基地的抗議最為激烈。沖繩佔日本總面積

不到１％，卻擁有全日本７４％的駐日美軍設施，３３座美軍基地遍布整個沖繩島，令人咋舌。

沖繩反美軍基地的抗爭者，為我詳細解釋他們抗爭的理由。他們說，沖繩愈是軍事化，東亞也愈

是置於潛在的戰爭危險狀況。



環顧全球，美國所設立的基地，全部都是戰略據點；沒有一個國家如美國，可以在別國國土

上擴展自己的軍事力量，這是美國維繫世界霸權、主導國際政治秩序的關鍵所在。美國要支配亞

洲，美軍駐亞洲基地便自然只能有增無減，更何況美國為了揭止中國崛起，要重返亞太地區，把

矛頭直接對著中國，那麼美國在亞洲的軍事部署更形重要。



因此，沖繩居民認為他們的抗議美軍基地運動，並不僅是有關琉球獨立運動，而是一場人權

與和平的運動。我在現場上所看到的是，它吸引了四方八面愛好和平人士前來支持，連日本僧侶

也加入。畢竟和平的事業，不僅是一國一地之爭；沖繩不希望成為戰爭的前哨基地，他們對越戰

時成為美軍後勤之地，感到羞恥。如果這個世紀美國萬一要與中國開戰，沖繩便會是美國重要的

後勤，一如當年的越戰。



說到此，沖繩抗爭者不無感慨。沖繩位於日本最南端，在地理上最靠近中國，而歷史上也受

中華文化影響至深。１０世紀前後沖繩各地形成了許多親族集團，不過到了１４２９年，該群島

終於獲得統一，成為輝煌一時的琉球王國。



琉球王國與中國有著密切的往來，即使現在的沖繩也可看見中華文化的痕跡。可是在１７世

紀初，琉球王國被當時為日本江戶時代的藩屬地薩摩藩入侵，而在１８７９年日本的明治政府終

於結束了歷經四百多年的琉球王國歷史，設置了沖繩縣。因此，沖繩有本土住民琉球族，也有日

本各島來的大和族。



第二次世界大戰後期，當美軍入侵沖繩時，該地成為日本唯一的陸地戰場，傷亡慘重。更甚

者，戰敗後日軍竟可以命令沖繩居民集體自殺，以保「貞節」，歷史上又叫「玉碎令」，這亦是

日本諾貝爾文學獎得主－大江健三郎鞭韃得最嚴厲的事件，結局是演變成日軍對琉球人所進行的

大屠殺。



當日本一投降，沖繩旋即落入美軍手中，成為美國入侵越南的後勤基地，到１９７２年，沖

繩才再次「回歸」日本領土，但沖繩人不視之為「回歸」，而是被日本再殖民，獨立聲音不斷。

後來沖繩人發現，原來美軍在沖繩東北部森林區曾儲存橙劑和核武，沖繩居民對美軍基地一早就

有強烈的反對聲音。



在沖繩北部名護的邊野古，美國早在１９９６年在日本中央政府的協助下，計劃在該地區沿

岸擴建空軍基地，但遭居民反對。雖然在１９９７年的公投中，有八成名護市居民向上述計劃投

下反對票，但美日政府仍不改變初衷，居民便在邊野古的美軍施瓦布軍營沿岸地區紮營抗議至今

，沒有停止。



原來美軍在沖繩３３個基地中，以位於中部的普天間基地和嘉手納空軍基地最為重要，堪稱

是亞洲區最重要的空軍基地。前者約有４千名海軍陸戰隊官兵，美國在此部署了空中攔截中隊，

再加上後者便成為完美的搭配。借著今年沖繩重新併入日本領土５０周年之際，沖繩人再次向美

軍基地高聲說不，正好回應西班牙人抗議北約加強軍事化世界的舉措。軍事化不會帶來和平，只

會引致戰爭，相信這是全球不少人的共識。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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