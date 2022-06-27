【聚焦人幣】人幣中間價續升１５０點子，報６﹒６８５０逾兩周高

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８５０，

較上個交易日升１５０點子，實現三連漲，創６月９日以來逾兩周新高，上個交易日報

６﹒７０００。

在銅等大宗商品價格回落的利好消息下，通脹及經濟衰退引發的避險情緒改善，美股周五

（２４日）反彈，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３０％至１０４﹒１２，周線下跌０﹒５５％，是本

月周線首度下跌。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６８５０ －１５０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０６４３ ＋１２１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９４７２ －１９６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５１７ －１８﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１４６ －４１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６４３５ ＋１６９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２３３ ＋１０６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２５３ ＋３４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９８５０ ＋１３４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８５４ ＋２４２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８０ ＋７﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６８１ －７７４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６２８ －２００﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒３８００ －７４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

