【聚焦人幣】人幣中間價續升１５０點子，報６﹒６８５０逾兩周高

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８５０，
較上個交易日升１５０點子，實現三連漲，創６月９日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒７０００。
在銅等大宗商品價格回落的利好消息下，通脹及經濟衰退引發的避險情緒改善，美股周五
（２４日）反彈，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３０％至１０４﹒１２，周線下跌０﹒５５％，是本
月周線首度下跌。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６８５０ －１５０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０６４３ ＋１２１﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９４７２ －１９６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５１７ －１８﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２１４６ －４１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６４３５ ＋１６９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２２３３ ＋１０６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８２５３ ＋３４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９８５０ ＋１３４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８５４ ＋２４２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８０ ＋７﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６８１ －７７４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６２８ －２００﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒３８００ －７４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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