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27/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升１５０點子，報６﹒６８５０逾兩周高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８５０，
較上個交易日升１５０點子，實現三連漲，創６月９日以來逾兩周新高，上個交易日報
６﹒７０００。
　　在銅等大宗商品價格回落的利好消息下，通脹及經濟衰退引發的避險情緒改善，美股周五
（２４日）反彈，紐約尾盤美匯指數跌０﹒３０％至１０４﹒１２，周線下跌０﹒５５％，是本
月周線首度下跌。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６８５０　－１５０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０６４３　＋１２１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４７２　－１９６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５１７　　－１８﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１４６　　－４１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６４３５　＋１６９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２３３　＋１０６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２５３　　＋３４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９８５０　＋１３４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８５４　＋２４２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８０　　　＋７﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０６８１　－７７４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６２８　－２００﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒３８００　　－７４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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