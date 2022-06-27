【聚焦人幣】人行與ＢＩＳ設「人民幣流動性安排」，金管局參與

《經濟通通訊社２７日專訊》國際結算銀行（ＢＩＳ）公布與中國人民銀行共同制定新的

「人民幣流動性安排」（ＲＭＢＬＡ），通過這一新的儲備資金池計劃向參與的中央銀行提供流

動資金。首批參與機構包括香港金管局、新加坡金管局、印尼、馬來西亞、智利央行。每個參與

機構需在國際清算銀行存入不低於１５０億元人民幣或等值美元之人民幣或美元儲備，形成儲備

資金池。

在未來市場波動時，參與的央行可以從儲備資金池獲得額外流動性支持。參加方除可提取其

出資部分外，也可以抵押品從儲備池借入額外資金，最高可借入額外金額，相當該機構在國際清

算銀行運作的抵押流動性窗口所佔份額。



＊金管局：新安排起互補作用，有助促進金融穩定＊



人民銀行表示，參加人民幣流動性安排有利於加強與國際清算銀行的合作，滿足國際市場對

人民幣的合理需求，並為加強區域金融安全網作出積極貢獻。

香港金管局表示，欣然成為首批參與有關安排的亞太地區中央銀行之一。該安排將與國際結

算銀行現有的流動資金安排起互補作用，在市場波動期間為參與央行提供額外的流動資金支援，

有助促進金融穩定。（ｃｔ）

