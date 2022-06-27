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即市新聞

27/06/2022 09:06

【聚焦人幣】跨境清算公司上線ＣＩＰＳ支付透鏡服務，助提升效率

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣跨境支付便利度有望打開新天地。據內媒從跨境銀行間
支付清算有限責任公司獲悉，基於ＣＩＰＳ標準收發器，其上線創新增值功能－ＣＩＰＳ支付透
鏡服務，支持企業、銀行等跨境支付市場主體查閱其支付狀態，進一步提升人民幣跨境支付效率
、透明度。據介紹，ＣＩＰＳ支付透鏡服務融合運用大數據、人工智能等金融科技，為全球人民
幣用戶提供即時、完整、覆蓋全鏈路、一站式支付狀態穿透式展示服務，可滿足企業、銀行等跨
境支付主體對跨境支付狀態全天候查詢需要。
　　該服務面向銀行、非銀行金融機構、跨境支付業務相關企業等各類ＣＩＰＳ標準收發器用戶
。上線支付透鏡服務後，用戶可在匯入匯款查詢、匯出匯款查詢中點擊「匯款進度查詢」，獲取
支付最新到達節點、狀態、處理時間等信息，有效提高了跨境支付透明度及可預測性。跨境清算
公司介紹，該服務具有「更可控、更直觀、更靈活」三大特點，不僅流程更為透明、反饋更迅速
，而且還提供資金到賬日期預測功能，便於用戶管理流動性，節約資金成本。
　　據了解，目前已有部分銀行與企業試用該服務，包括交通銀行、交通銀行香港分行、貴州銀
行、蘇州銀行、昆山農商銀行等銀行用戶，以及通用技術財務公司、海通證券、海爾財務公司等
企業用戶在內。（ｗｌ）

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