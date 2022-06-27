【內房困局】野村：樓市不太可能Ｖ型復甦，購房券成功率非常低

《經濟通通訊社２７日專訊》野村證券最新研究報告顯示，儘管一些高頻新屋銷售數據顯示

，內地房地產行業開始從最糟糕階段回暖，但不太可能出現２０２０年中那樣的Ｖ型復甦。報告

稱，３月中以來十多個城市已經發放購房消費券，以提振本地樓市。儘管這股動能不能忽視，但

中國經濟復甦之路仍可能非常波折，因為政府依然堅持「動態清零」抗疫政策，購房券恐怕無法

很好地發揮作用。

野村首席中國經濟學家陸挺在報告中稱，政府期待購房券能夠提供大的推力，增加新房銷售

，「這聽起來是個完美計劃，但成功率可能非常低」。他指出，奧密克戎變異株更具傳播力，因

此實現動態清零的成本和難度都更高更大，也給中國家庭帶來更大困難。此外，對校外培訓、網

絡遊戲、互聯網平台的打擊，也讓年輕白領工人的失業率迅速上升。最後，２０２０年底以來推

出的許多樓市管控措施依然存在，「三道紅線」已經導致離岸美元債市場出現大量違約，不少開

發商陷入困境。

陸挺還指出，和２０１５－１９年有人行資金支持的棚戶區改造不同，本輪購房券並沒有人

行提供資金支持，缺乏資金會使這樣的計劃看起來像一個「永動機」，可以在沒有外部能源供應

下永久運轉，但在真實世界中並不存在。他表示，中國大多數地方政府都面臨非常困難的財政狀

況，無法及時支付開發商資金，因此開發商可能通過抬高房價，令購房券大打折扣；而且在經濟

放緩、不確定性升高之際，中國家庭恐怕也不願意負擔抵押貸款。（ｗｌ）

