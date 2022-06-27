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即市新聞

27/06/2022 14:07

《海納智見－荀玉根》４月下旬以來市場漲了多少？

　　《海納智見》４月下旬市場低點以來的上漲已經持續近兩個月，這一波上漲走到哪一步了？
本文從主要指數、行業及個別股份等角度對這次上漲做一個回顧。

　　指數層面，這次股市底部的第一波上漲時空低於歷史均值、接近１６年。綜合回顧歷史五次
熊市見底後的第一波上漲行情，如果分別以上證綜合指數及滬深３００指數來刻畫，過去五次第
一波修復行情中指數平均上漲時間分別為７９天及７２天，平均漲幅為２５﹒３％及２８﹒３％
，第一波上漲的幅度平均修復之前整個熊市跌幅的０﹒３０及０﹒３８、熊市下跌中最近高點跌
幅的０﹒４８及０﹒５３。截至２２╱０６╱２１，４月下旬市場低點至今，上證綜合指數及滬
深３００指數分別上漲４９天及５４天，漲幅為１７﹒３％及１６﹒３％，修復了２１╱０２╱
１８的牛市高點跌幅的０﹒５９及０﹒４４、２１╱１２╱１３高點跌幅的０﹒５７及０﹒２８
。由此可見，這次的上漲時空還低於歷史上底部第一波上漲時空的均值，但上證綜合指數、滬深
３００指數的漲幅已經接近１６年那次。此外，從其他主要指數表現來看，這次上漲幅度也比較
明顯。４月低點以來科創５０指數累計及最大漲幅已分別達２６﹒９％及３２﹒５％、創業板指
數為２６﹒９％及２９﹒２％、中證５００指數為２１﹒７％及２４﹒０％、中證１０００指數
為３１﹒３％及３３﹒１％、國證２０００指數為２９﹒４％及３０﹒７％。

　　行業及個別股份層面，這次漲幅中位數２０－３０％。４月下旬的市場低點以來，申萬一級
行業累計及最大漲幅均值分別為１９﹒４％及２２﹒８％、中位數為１７﹒８％及１９﹒４％。
從漲幅居前的行業來看，這次電新和汽車行業領漲，電新累計及最大漲幅分別為４８﹒６％及
５２﹒０％，汽車為４８﹒６％及５１﹒４％。萬得概念指數方面，４月下旬的市場低點以來，
１４０個萬得概念指數累計及最大漲幅均值分別為２９﹒７％及３３﹒１％、中位數為
２７﹒６％及３０﹒２％。低碳經濟相關概念漲幅居前，光伏逆變器指數累計及最大漲幅分別為
７４﹒９％及７９﹒４％，儲能指數為６３﹒１％及６６﹒６％。個別股份方面，剔除全部Ａ股
中今年以來新上市的個別股份，計算其餘個別股份在今年４月低點修復中的漲幅，具體來看：全
部個別股份累計及最大漲幅均值分別為２４﹒５％及４１﹒５％、中位數為２２﹒４％及
３５﹒２％。

　　４月底以來，從投資時鐘和牛熊周期角度分析提出，市場４月低點是３－４年大底，淺Ｖ型
反轉。借鑒前５次大底，尤其參考１６年，第一波上漲或已是後期，擾動或源自通脹階段性高、
盈利下修、海外波動。方向上，基本面好轉有望支撐行情進二退一式墊高。
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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