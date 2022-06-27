【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億元

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日進行１０００
億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２﹒１％。今日有１００億元逆回購到
期，淨投放９００億元
公開市場本周將有１０００億元７天期逆回購到期。具體來看，６月２７日至３０日均分別
到期１００億元，７月１日有６００億元７天期逆回購到期。（ｃａ）
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