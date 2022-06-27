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27/06/2022 15:18

【數據解讀】分析料工業利潤大概率繼續上行，生產和就業修復遲緩

　　《經濟通通訊社２７日專訊》得益於疫情漸散、生產經營活動回歸正常，特別是在煤炭石油
等能源行業的拉動下，５月份，全國規模以上工業企業利潤同比下降６﹒５％，降幅較上月收窄
２﹒０個百分點。１－５月份，規模以上工業企業實現利潤總額３４４１０億元人民幣，同比增
長１％。分析人士普遍預計，工業利潤將大概率繼續上行，但他們指出，由於復工復產速度弱於
疫情前，生產和就業修復仍相對遲緩，仍有部分行業面臨生產經營活動困難，後續需要在政策面
強化金融支持，從而降低企業財務負擔及資金壓力。
　　方正中期期貨金融衍生品研究員彭博稱，疫情對於製造業影響還是非常大的，下半年需要盡
快放鬆防控，加快恢複生產。他分析，疫情影響疊加全球經濟有進入蕭條可能，生產經營仍面臨
諸多困難，下半年國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復存在較多不確定性。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，中下游盈利狀況將逐步改善，但國際大宗市場波
動背後因素較為複雜，商品價格回歸正常年份水平仍需要一段時間，國內部分中下游企業仍面臨
一定壓力。（ｗｌ）

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