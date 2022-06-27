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27/06/2022 16:36

【大國博弈】中國反對污衊一帶一路倡議，斥美國是債務陷阱製造者

　　《經濟通通訊社２７日專訊》為期三日的七國集團（Ｇ７）峰會在德國南部召開，與會領袖
宣布啟動一項總值６０００億美元的倡議，為發展中國家提供基建資金，以抗衡中國的「一帶一
路」。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方始終歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議。相
關倡議不存在彼此取代的問題，但我們反對打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑污
蔑「一帶一路」倡議的言行。
　　趙立堅重申，「一帶一路」倡議造成了債務陷阱，完全是一個偽命題。美國才是債務陷阱的
真正製造者。美國的擴張性貨幣政策、缺乏監管的金融創新、惡意做空等行徑，加劇了發展中國
家債務負擔，對有關國家落入債務陷阱更是難辭其咎。
　　趙立堅還引述世界銀行的測算指，「一帶一路」框架下的交通基礎設施項目若全部得以實施
，到２０３０年每年將有望為全球產生１﹒６萬億美元收益，佔全球ＧＤＰ的１﹒３％，其中
９０％由夥伴國分享，低收入和中低收入國家受益更多。２０１５年至２０３０年間，７６０萬
人將因此擺脫極端貧困，３２００萬人擺脫中度貧困。事實上沒有任何一個「一帶一路」夥伴國
家認可債務陷阱的說法。（ｗｌ）

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