【聚焦數據】５月全國規上工業企業利潤同比降幅收窄至６﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，５月份，全國規模以上工業企業利潤同比下
降６﹒５％，降幅較上月收窄２﹒０個百分點。分門類看，採礦業利潤同比增長９２﹒２％，延
續快速增長態勢；製造業利潤下降１８﹒５％，降幅較上月收窄３﹒９個百分點；電力、熱力、
燃氣及水生產和供應業利潤同比下降６﹒２％，降幅明顯收窄。
１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額３４４１０億元（人民幣．下同），同比
增長１％。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１１５８３﹒７億元，同比增長
９﹒８％；股份制企業實現利潤總額２５８０２﹒５億元，增長７﹒８％；外商及港澳台商投資
企業實現利潤總額７８４５﹒３億元，下降１６﹒１％；私營企業實現利潤總額１００７０﹒９
億元，下降２﹒２％。
＊１－５月規上工業企業營業收入利潤率略降＊
首五月，採礦業實現利潤總額７０８２﹒７億元，同比增長１﹒３１倍；製造業實現利潤總
額２５５７９﹒５億元，下降１０﹒８％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
１７４７﹒９億元，下降２４﹒７％。
１－５月份，規模以上工業企業實現營業收入５３﹒１６萬億元，同比增長９﹒１％；發生
營業成本４４﹒８８萬億元，增長１０﹒２％；營業收入利潤率為６﹒４７％，同比下降
０﹒５２個百分點。（ｗｌ）
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