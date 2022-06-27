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27/06/2022 09:52

【數據解讀】統計局：５月工業企業營收增速升，成本上漲壓力仍大

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，５月份，全國規模以上工業企業利潤同比下
降６﹒５％，降幅較上月收窄２﹒０個百分點；１－５月份，全國規模以上工業企業實現利潤總
額３４４１０億元，同比增長１％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據稱，５
月份，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，國內疫情防控形勢總體逐漸向好，企業
復工復產、物流保通保暢有序推進，工業企業生產經營逐步恢復，企業利潤降幅收窄。５月份，
全國規模以上工業企業營業收入同比增長６﹒８％，增速較上月有所回升，為企業盈利改善創造
了有利條件。
　　分行業看，５月份，在４１個工業大類行業中，有２０個行業利潤較上月增速加快或降幅收
窄，５個行業利潤由降轉增，合計佔比超六成。隨著企業復工復產持續推進，長三角和東北地區
工業企業利潤雖同比下降，但降幅較上月明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均
較上月收窄２０個百分點以上。
　　煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長。５月份，能源保供政策深入實施，能源產品產
量保持較快增長，加之價格高位運行，帶動煤炭、石油和天然氣開採業利潤同比分別增長
１﹒１６倍、１﹒２６倍。這兩個行業合計拉動規模以上工業企業利潤增長９﹒５個百分點。

＊基本消費品行業盈利繼續恢復，效益恢復存不確定性＊

　　隨著市場需求逐步恢復，加之擴內需、促消費政策效應持續釋放，基本消費品行業盈利繼續
恢復。５月份，在１３個消費品行業中，有８個行業利潤改善，佔６１﹒５％。其中，酒飲料、
食品制造行業利潤同比分別增長２１﹒１％、７﹒７％，增速較上月均有所加快；文教工美、皮
革製鞋業利潤分別增長１６﹒５％、８﹒７％，利潤均由降轉增；造紙、紡織、印刷行業利潤降
幅收窄。
　　統計局指，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，５月份工業企業
利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢
復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。
（ｗｌ）

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