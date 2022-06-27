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即市新聞

27/06/2022 11:12

《融天納地－溫天納》第三季度開局政策存空間

　　《融天納地》目前內地宏觀經濟形勢，隨著疫情防控進入常態化，內地生產活動漸趨恢復正
常，六大發電集團日均耗煤量持續上升，並已高於去年同期水平。在需求範疇，政策保護疊加疫
情好轉，帶動房地產市場明顯復甦，三十大城市商品房成交面積回升至４５１萬平米，接近並超
過去年中樞水平。在去年第三季度、特別是今年疫情防控形勢惡化後所呈現的下滑趨勢呈現初步
扭轉，但需觀察購買需求節點看似略為集中，其持續性尚待觀察。房地產銷售情況向好，不僅有
利於穩定預期，而且亦有利房地產企業資金及流動性環境的改善，為其投資帶來支持。目前情況
類似前年，存在供應走前、需求後跟的情況，６月份內地經濟將出現更大力度的復甦。在政策領
域，早前國常會再度強調消費對內地經濟的重要性，指出「要進一步釋放汽車消費潛力」，５月
底之後，在物流等供應端問題逐步得到解決的基礎上，中央再度將保護需求作為調控重點，房地
產及汽車消費保護政策不僅有利自身行業，且因整套產業鏈長、不同板塊牽涉面廣，相關政策對
需求的拉動將更為有效。
　
　　觀察內地高頻數據，針對經濟產業下遊領域，房地產成交顯著回升，與此同時，農產品批發
價格２００指數跌幅緩減。在經濟產業中遊領域，鋼鐵價格顯著下滑，水泥價格指數同樣繼續回
落。而在經濟產業上遊領域，動力煤價格維持震蕩，焦煤價格繼續向下，工業金屬價格普遍較弱
，雖然貴金屬價格方向仍不明，不過，原油價格在見頂後則出現大幅下滑。
　
　　在內地房地產金融政策上，房貸利率仍然較高，相較政策下限，存在利率放鬆空間。參考５
月１５日人行、銀保監會《關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知》，對於貸款購買普通
自住房的居民家庭，首套房貸利率下限為ＬＰＲ減２０基點，二套房貸利率下限為ＬＰＲ加６０
基點。但是各地尚未普遍執行。縱觀內地各大城市，相關房貸利率加點的基準，普遍高於政策要
求的下限。以一線城市北京為例，首套、二套房貸款利率為ＬＰＲ分別加５５基點及１０５基點
，由此可見，利率負擔的確存在調整空間，對房地產產業有利。《資深投資銀行家、中國人民大
學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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