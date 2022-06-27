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27/06/2022 14:40

《師傅教路－黃瑋傑》波司登業績理想，毛利率庫存周轉天數見改善

　　《師傅教路》波司登（０３９９８）早前公布了截至２０２２年３月３１日止年度業績，收
入與股東應佔溢利均錄得兩成增長，毛利率與庫存周轉天數均見改善。集團主要包括四大業務單
元，分別為品牌羽絨服業務、貼牌加工管理業務、女裝業務及多元化服裝業務。除女裝業務收入
輕微下跌外，其餘三個業務單元收入均錄得逾兩成增長。

＊全年收入及盈利均增兩成，毛利率升至６０﹒１％＊

　　於截至２０２２年３月３１日止年度，集團收入為１６２﹒１３億元人民幣，較去年同期增
長約２０％。按業務單元劃分，品牌羽絨服業務仍為集團最大收入來源，錄得收入為
１３２﹒２３億元，佔集團總收入８１﹒６％，同比增長２１﹒４％。貼牌加工管理業務錄得收
入１９﹒０１億元，佔總收入１１﹒７％，增長２３﹒８％；女裝業務錄得收入９﹒０３億元，
佔總收入５﹒６％，下降４﹒５％；多元化服裝業務錄得收入１﹒８５億元，佔總收入１﹒１％
，增長２８﹒３％。
　　集團股東應佔溢利為２０﹒６２億元，增長２０﹒６％。伴隨成功的品牌升級和產品升級，
毛利率較去年同期的５８﹒６％提升１﹒５個百分點至６０﹒１％。其中，品牌羽絨服業務毛利
率增加２個百分點至６５﹒７％。截至２０２２年３月３１日，集團庫存周轉天數為１５０天，
較２０２１年３月３１日有２５天的下降，主要由於集團在本年度推行並維持較低首次訂單比例
、持續執行拉式補貨、全渠道商品一體化運營模式，儘管在天氣、點狀疫情等不定因素的考驗下
，仍有效控制了產成品的庫存水平。

＊藉品牌差異化定位實現全覆蓋，持續優化渠道質量＊

　　集團在聚焦波司登品牌發展，重塑波司登為中高端時尚功能性時代品牌的同時，持續圍繞　
「羽絨＋」，統籌發展定位在中端市場的雪中飛品牌羽絨服業務、高性價比的冰潔品牌羽絨服業
務，通過各品牌的差異化定位實現全面覆蓋，真正做強羽絨服核心主業，最大化提升市場佔有率
。另一方面，集團持續優化渠道質量，提升渠道效率。線下渠道建設方面，一方面，集團關注「
２＋１３」這１５個一線及新一線城市的鎖定；第二方面，通過「關小店、開大店」的方式，在
購物中心、時尚商圈和城市的核心地帶鋪設更多更高質量的門店；第三方面，更加強多層級市場
布局，在不同層級市場，通過有選擇有計劃的對應開設自營店或經銷商門店，來打開當地市場的
銷售。
　　於２０２２年３月３１日，集團羽絨服業務的零售網點總數較上一財年底淨減少３４１家至
３８０９家，自營零售網點淨減少８１家至１７２６家，第三方經銷商經營的零售網點淨減少
２６０家至２０８３家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的約
４５﹒３％和５４﹒７％。在集團品牌羽絨服業務的總零售網點中，約有３０﹒１％位於一、二
線城市（即北上廣深及省會城市），約有６９﹒９％位於三線及以下城市。此外，線上銷售渠道
亦一直是集團重點關注且予以大力發展的渠道，自２０１８年戰略轉型以來，其一直呈現高質量
增長態勢。建議買入價４﹒５元，目標４﹒９元，止蝕位４﹒３元。《輝立證券董事　黃瑋傑》
（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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