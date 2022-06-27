《師傅教路－黃瑋傑》波司登業績理想，毛利率庫存周轉天數見改善

《師傅教路》波司登（０３９９８）早前公布了截至２０２２年３月３１日止年度業績，收

入與股東應佔溢利均錄得兩成增長，毛利率與庫存周轉天數均見改善。集團主要包括四大業務單

元，分別為品牌羽絨服業務、貼牌加工管理業務、女裝業務及多元化服裝業務。除女裝業務收入

輕微下跌外，其餘三個業務單元收入均錄得逾兩成增長。



＊全年收入及盈利均增兩成，毛利率升至６０﹒１％＊



於截至２０２２年３月３１日止年度，集團收入為１６２﹒１３億元人民幣，較去年同期增

長約２０％。按業務單元劃分，品牌羽絨服業務仍為集團最大收入來源，錄得收入為

１３２﹒２３億元，佔集團總收入８１﹒６％，同比增長２１﹒４％。貼牌加工管理業務錄得收

入１９﹒０１億元，佔總收入１１﹒７％，增長２３﹒８％；女裝業務錄得收入９﹒０３億元，

佔總收入５﹒６％，下降４﹒５％；多元化服裝業務錄得收入１﹒８５億元，佔總收入１﹒１％

，增長２８﹒３％。

集團股東應佔溢利為２０﹒６２億元，增長２０﹒６％。伴隨成功的品牌升級和產品升級，

毛利率較去年同期的５８﹒６％提升１﹒５個百分點至６０﹒１％。其中，品牌羽絨服業務毛利

率增加２個百分點至６５﹒７％。截至２０２２年３月３１日，集團庫存周轉天數為１５０天，

較２０２１年３月３１日有２５天的下降，主要由於集團在本年度推行並維持較低首次訂單比例

、持續執行拉式補貨、全渠道商品一體化運營模式，儘管在天氣、點狀疫情等不定因素的考驗下

，仍有效控制了產成品的庫存水平。



＊藉品牌差異化定位實現全覆蓋，持續優化渠道質量＊



集團在聚焦波司登品牌發展，重塑波司登為中高端時尚功能性時代品牌的同時，持續圍繞

「羽絨＋」，統籌發展定位在中端市場的雪中飛品牌羽絨服業務、高性價比的冰潔品牌羽絨服業

務，通過各品牌的差異化定位實現全面覆蓋，真正做強羽絨服核心主業，最大化提升市場佔有率

。另一方面，集團持續優化渠道質量，提升渠道效率。線下渠道建設方面，一方面，集團關注「

２＋１３」這１５個一線及新一線城市的鎖定；第二方面，通過「關小店、開大店」的方式，在

購物中心、時尚商圈和城市的核心地帶鋪設更多更高質量的門店；第三方面，更加強多層級市場

布局，在不同層級市場，通過有選擇有計劃的對應開設自營店或經銷商門店，來打開當地市場的

銷售。

於２０２２年３月３１日，集團羽絨服業務的零售網點總數較上一財年底淨減少３４１家至

３８０９家，自營零售網點淨減少８１家至１７２６家，第三方經銷商經營的零售網點淨減少

２６０家至２０８３家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的約

４５﹒３％和５４﹒７％。在集團品牌羽絨服業務的總零售網點中，約有３０﹒１％位於一、二

線城市（即北上廣深及省會城市），約有６９﹒９％位於三線及以下城市。此外，線上銷售渠道

亦一直是集團重點關注且予以大力發展的渠道，自２０１８年戰略轉型以來，其一直呈現高質量

增長態勢。建議買入價４﹒５元，目標４﹒９元，止蝕位４﹒３元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）



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