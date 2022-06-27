【新冠肺炎】澳門今輪疫情陽性個案增至３９１宗

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，至目前為止，本輪
疫情陽性個案編號去到３９１號，強調數字每小時都在變化。
另外，現有幾個地盤出現病例，已有不少私人地盤停工，但未見政府地盤、掘路工程停工，
被問會否叫停公共工程，梁亦好指，目前幾個地盤的病例與順利樓群組相關，但暫未見擴展，當
局亦有做防控措施，並通知地盤負責人進行防疫措施。（ｃｌ）
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