【新冠肺炎】澳門今輪疫情陽性個案增至３９１宗

《經濟通通訊社２７日專訊》澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，至目前為止，本輪

疫情陽性個案編號去到３９１號，強調數字每小時都在變化。

另外，現有幾個地盤出現病例，已有不少私人地盤停工，但未見政府地盤、掘路工程停工，

被問會否叫停公共工程，梁亦好指，目前幾個地盤的病例與順利樓群組相關，但暫未見擴展，當

局亦有做防控措施，並通知地盤負責人進行防疫措施。（ｃｌ）

