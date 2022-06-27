【企業盈警】達豐設備（０２１５３）料全年純利跌最多５５％

《經濟通通訊社２７日專訊》達豐設備（０２１５３）公布，預期截至３月３１日止年度溢

利比去年度溢利下跌介乎４５％至５５％。

該集團指，該盈利跌幅主因對今年３月根據股份獎勵計劃向其高級管理層授出股份的價值進

行會計處理的非現金調整影響，股份獎勵計劃的股份由控股股東提供，即該集團概無就該計劃發

行新股，以及期內融資成本上升。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

