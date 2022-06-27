【企業盈警】信義玻璃（００８６８）料中期盈利跌最多５０％

《經濟通通訊社２７日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利比去年度減少３５％至５０％，至介乎３５億與２６﹒９億元的範圍。

該集團指，純利減少主因對比去年上半年，由於內地建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法

玻璃產品平均售價於今上半年期內接連下降，以及於期內因供應短缺，使能源及原材料成本大幅

上升。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

