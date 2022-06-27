  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/06/2022 08:26

【企業盈警】信義光能（００９６８）料中期盈利跌最多４３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》信義光能（００９６８）公布，預期截至６月３０日止中期純
利比去年度減少３３％至４３％，至介乎１７﹒５１億與２０﹒５９億元。
　　該集團指，純利減少主因太陽能玻璃產品在今年上半年的平均市價同比下降約１０％至
２０％，以及純碱及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。至於有關不利因素的影響部分被其高
銷量及生產效率提升所抵銷。
　　該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情25/06/2022
習近平將出席慶香港回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮
人氣文章財經熱話24/06/2022
快狗打車GOGOX首掛潛水22%　管理層料未來仍有增長空間
人氣文章中國故事24/06/2022
《神州經脈》人大通過反壟斷法修改　滬綜指連升四周外資大舉流入
人氣文章財經熱話24/06/2022
【半年結將至】李偉傑料港股7月先望23000點！
人氣文章FOCUS24/06/2022
【FOCUS】德國囤氣備凜冬　防普京兵不厭詐
人氣文章財經熱話24/06/2022
【航運股離場】東方海外再逆市跌　溫鋼城指航運股近水尾！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金