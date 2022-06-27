【企業盈警】信義光能（００９６８）料中期盈利跌最多４３％

《經濟通通訊社２７日專訊》信義光能（００９６８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利比去年度減少３３％至４３％，至介乎１７﹒５１億與２０﹒５９億元。

該集團指，純利減少主因太陽能玻璃產品在今年上半年的平均市價同比下降約１０％至

２０％，以及純碱及天然氣等原材料及能源成本顯著增加。至於有關不利因素的影響部分被其高

銷量及生產效率提升所抵銷。

該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）

