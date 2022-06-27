【企業盈警】世紀娛樂（００９５９）料全年虧損降至３３０萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》世紀娛樂國際（００９５９）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損約３３０萬元，比去年度虧損４３００萬元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因期內承兌票據公平值收益約５６７０萬元，而去年度虧損則約

８８０萬元，以及期內並無商譽減值虧損，而去年度商譽減值虧損則約１４３０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

