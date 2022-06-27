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27/06/2022 08:26

【企業盈警】域高國際（０１６２１）料全年純利跌最多５６％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》域高國際（０１６２１）公布，預期截至３月３１日止年度純
利介乎約８００萬至１２００萬元，比去年度盈利跌最多５６﹒２８％。
　　該集團指，純利下跌主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情嚴重干擾物流及建築業；與去年相比，政府
對ＣＯＶＩＤ－１９的紓困措施及補貼有所減少，以及新增的物業、廠房及設備的折舊增加所致

　　該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

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