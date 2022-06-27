【企業盈警】域高國際（０１６２１）料全年純利跌最多５６％

《經濟通通訊社２７日專訊》域高國際（０１６２１）公布，預期截至３月３１日止年度純
利介乎約８００萬至１２００萬元，比去年度盈利跌最多５６﹒２８％。
該集團指，純利下跌主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情嚴重干擾物流及建築業；與去年相比，政府
對ＣＯＶＩＤ－１９的紓困措施及補貼有所減少，以及新增的物業、廠房及設備的折舊增加所致
。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話27/06/2022
【陶觀天下】歐洲浮現能源危機 聯儲展示緊縮決心
|香港政情25/06/2022
習近平將出席慶香港回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮
|財經熱話24/06/2022
快狗打車GOGOX首掛潛水22% 管理層料未來仍有增長空間
|中國故事24/06/2022
《神州經脈》人大通過反壟斷法修改 滬綜指連升四周外資大舉流入
|財經熱話24/06/2022
【半年結將至】李偉傑料港股7月先望23000點！
|FOCUS24/06/2022
【FOCUS】德國囤氣備凜冬 防普京兵不厭詐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰