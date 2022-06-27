【企業盈警】域高國際（０１６２１）料全年純利跌最多５６％

《經濟通通訊社２７日專訊》域高國際（０１６２１）公布，預期截至３月３１日止年度純

利介乎約８００萬至１２００萬元，比去年度盈利跌最多５６﹒２８％。

該集團指，純利下跌主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情嚴重干擾物流及建築業；與去年相比，政府

對ＣＯＶＩＤ－１９的紓困措施及補貼有所減少，以及新增的物業、廠房及設備的折舊增加所致

。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

