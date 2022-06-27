【企業盈警】華南城（０１６６８）料全年純利跌７０％

《經濟通通訊社２７日專訊》華南城（０１６６８）公布，預期截至３月３１日止年度純利

按年跌約７０％。

該集團指，預期利潤下跌主因年內交付的物業平均售價下跌，導致毛利率減少；受新冠疫情

影響以至中國宏觀市場表現疲弱，商業租賃需求下降，導致投資物業公平價值增值減少；融資成

本上升，以及評估計提存貨減值增加。

該集團預期不晚於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

