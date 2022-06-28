《運籌帷幄－梁業豪》中期後市可反覆再升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（２７日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內以「

大難不死，必有後福？」為題，指出港股後市可反覆再升。其實，於上周六（２５日）「港股周

末分析」的影片內，筆者已根據恒指首選數浪方式，為大家提供了兩個中期升浪目標；因此，各

位對昨天港股的強勢，不應感到詫異。恒指自上月１０日低位１９１７９起的升浪獲確認尚未見

頂，「一浪高於一浪」的局勢仍在發展中。

ＷＢＩ－ＥＳＴ和ＷＢＩ－ＳＴ同步升上＋１，我們應將超短線、短線與中線的實際持貨量

上調。接著下來，大家應觀察ＷＢＩ－ＭＴ會否跟隨上升至＋１，令中線實際持貨量可被進一步

上調至６８﹒７５％。至於長線實際持貨量，雖然好友於實力上仍未拋棄淡友，亦可被上調至

５７﹒５％。本欄對港股中期後市反覆再升仍具信心，但會逐步上移止賺位，以保障既得利潤。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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