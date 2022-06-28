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即市新聞

28/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｄａｌｉｏ的大趨勢投資

　　《缸邊隨筆》昨日（２７日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：３０；下跌板塊：３。

　　至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。

　　前市恒指收：２１７１９﹒０６。

　　昨市恒指收：２２２２９﹒５２；升５１０﹒４６。

　　前市期指收：２１５９６。

　　昨市期指收：２２１９６，升６００。

　　前市低水：１２３；昨市低水：３４。

　　前市大市成交：１４８４﹒０５億元。

　　昨市大市成交：２０００﹒０９億元，增５１６﹒０４億元。

　　前市期指成交：１４８１２０張。

　　昨市期指成交：１９２６０１張，增４４４８１張。

　　橋水創始人Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ對當前的投資形勢，提出了個投資決策的方法。將投資板塊
，分為增長及抗通脹板塊，Ｄａｌｉｏ就講了這麼多。具體有哪些股票可投資，就沒有詳細提及
，只好靠估。

　　Ｄａｌｉｏ將這兩個板塊細分為二，就成為了個「田」字式的決策板塊。

　　所謂增長股，在不同投資期，應有不同的股類。如在７０年代，在香港的增長股為銀行股；
在８０年代，在香港的增長股為地產股；而今時，應為科技股、新能源股、醫療股。

　　哪些科技股值得投資？簡單，目前已有利潤、派息者；無利潤、無派息者，屬於增長股（一
）的行列。除非閣下錢多，不然就不宜沾手了，因為是ｕｎｄｅｒｐｅｒｆｏｒｍｅｒ，股價表
現會不如人意。

　　今時通脹熾熱，投資於抗通脹股是好的，有人認為是買高息債券，但Ｄａｌｉｏ已明確表示
，今時環球央行都加息，美儲局的點陣圖，顯示今年底，美息可能會加至３﹒１７厘或以上，這
就會對美十年債價產生重大影響。債價是與債息成反比走向，當債息升時，債價就會回下。如債
息企３厘以上時，不少在３０年內買入美十年國債的投資者都要蝕價，個別主權基金的買債者，
可以蝕都揸住，但一般的私人基金投資者，就一定會沽出。

　　閣下的強積金如是投資於平衡基金，就一定會持有債券，未來的回報必然差。要不要今時沽
出，你自己決定。

　　在通脹期內，一定是商品有較大的潛在升幅，例如石油價及石油股已升了不少。當這通脹期
一日未完，石油價仍是會保持高位，以至上升的。

　　Ｄａｌｉｏ講的是大趨勢，一兩年的股價表現，不足以論英雄。就如昨日，不是不少有盈利
的科技股、能源股、醫療股都有長足升幅？金始終是有金光的。《資深投資者　石鏡泉》


（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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