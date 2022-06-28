【恒大困局】中國恒大（３３３３）遭清盤呈請涉欠８﹒６２５億元

《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大集團（０３３３３）遭呈請人Ｔｏｐ Ｓｈｉｎｅ於
本月２４日向高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的財務義務金額為８﹒６２５億元。按
照公司的董事所知所信，呈請人是由連浩民代表。
該公司１表示將極力反對該呈請，公司預期該呈請將不會影響重組計劃或時間表。
該公司股份自今年３月２１日起於聯交所停止買賣，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
（ｍｈ）
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