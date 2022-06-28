  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》騰訊預告遭減持礙氣氛，或再下試１００天線

　　《專家之言》上周提及１００天線有初步阻力，不過依然憧憬科技股政策逐步鬆綁，可帶來
下一波反彈動力依然存在，昨天（２７日）港股在成交量配合下，終於突破１００天移動平均線
，現時１００天移動平均線在２１７００點水平，相信將由阻力變成支持，但在港股開始發力突
破時，昨天中午騰訊控股（００７００）宣布，主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓｓ就各
自股本中的股份向Ｐｒｏｓｕｓｓ及Ｎａｓｐｅｒｓ的公眾股東開始進行一項長期、開放式的回
購計劃，並將有序地在場內出售Ｎａｓｐｅｒｓ集團所持騰訊股份，以籌集回購計劃所需資金，
Ｎａｓｐｅｒｓ集團預計每天出售的騰訊股份數目，將佔公司股份每日平均成交量的一小部分，
每日出售的股份平均不會超過公司股份佔每日平均成交量約３％至５％，雖然公布佔每日成交量
不多，但在昨天接近幾年前Ｎａｓｐｅｒｓ沽貨４０５元「南非頂」時公布減持計劃，令市場難
免覺得騰訊在４００元之上會受阻，市場氣氛在博反彈途中帶來窒礙訊號。因此在港股突破後，
仍有機會再一次測試１００天移動平均線２１７００點水平，雖然中線仍然以２３０００點為近
期目標。
　
＊美股憧憬加息步伐放慢，惟高通脹維持波動難免＊
　
　　除了本地科技股遭主要股東減持因素影響外，美股的不明朗因素仍然帶來困擾，雖然上周美
股大幅反彈，但主要是在於市場預料在大幅加息下，對美國經濟構成壓力，而憧憬未來加息步伐
會放慢，不過在結構性問題下現時美國高通脹仍然維持，短暫要視乎油價表現能否在美國斡旋下
回落，假若往後油價有機會重返１００美元水平的話，屆時美國通脹數據應該開始逐步見頂，而
通脹走向以及加息步伐暫時難於預計，因為早前美國聯儲局主席鮑威爾在上一次加息會議加息
０﹒７５厘後，公信力已經受影響，所以美股大幅波動未來時間將維持。《財經評論員　李偉傑

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中
人氣文章專訪27/06/2022
【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）
人氣文章中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄　滬指上攻三千四　外資連三日捧場
人氣文章財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？
人氣文章專訪27/06/2022
【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）
人氣文章財經熱話27/06/2022
【慶回歸】港股短期目標唔止22500？連敬涵精選內需股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金