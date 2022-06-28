《專家之言－李偉傑》騰訊預告遭減持礙氣氛，或再下試１００天線

《專家之言》上周提及１００天線有初步阻力，不過依然憧憬科技股政策逐步鬆綁，可帶來

下一波反彈動力依然存在，昨天（２７日）港股在成交量配合下，終於突破１００天移動平均線

，現時１００天移動平均線在２１７００點水平，相信將由阻力變成支持，但在港股開始發力突

破時，昨天中午騰訊控股（００７００）宣布，主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓｓ就各

自股本中的股份向Ｐｒｏｓｕｓｓ及Ｎａｓｐｅｒｓ的公眾股東開始進行一項長期、開放式的回

購計劃，並將有序地在場內出售Ｎａｓｐｅｒｓ集團所持騰訊股份，以籌集回購計劃所需資金，

Ｎａｓｐｅｒｓ集團預計每天出售的騰訊股份數目，將佔公司股份每日平均成交量的一小部分，

每日出售的股份平均不會超過公司股份佔每日平均成交量約３％至５％，雖然公布佔每日成交量

不多，但在昨天接近幾年前Ｎａｓｐｅｒｓ沽貨４０５元「南非頂」時公布減持計劃，令市場難

免覺得騰訊在４００元之上會受阻，市場氣氛在博反彈途中帶來窒礙訊號。因此在港股突破後，

仍有機會再一次測試１００天移動平均線２１７００點水平，雖然中線仍然以２３０００點為近

期目標。



＊美股憧憬加息步伐放慢，惟高通脹維持波動難免＊



除了本地科技股遭主要股東減持因素影響外，美股的不明朗因素仍然帶來困擾，雖然上周美

股大幅反彈，但主要是在於市場預料在大幅加息下，對美國經濟構成壓力，而憧憬未來加息步伐

會放慢，不過在結構性問題下現時美國高通脹仍然維持，短暫要視乎油價表現能否在美國斡旋下

回落，假若往後油價有機會重返１００美元水平的話，屆時美國通脹數據應該開始逐步見頂，而

通脹走向以及加息步伐暫時難於預計，因為早前美國聯儲局主席鮑威爾在上一次加息會議加息

０﹒７５厘後，公信力已經受影響，所以美股大幅波動未來時間將維持。《財經評論員 李偉傑

》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

