  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2022 16:31

《盤後部署》恒指殺熊機會不低，比亞迪頂背馳宜待２０天線吸納

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今天港股先跌後升，低開８４點報２２１４４，早段曾跌超過
２６０點，低見２１９５２，半日跌１９０點報２２０３９。午後部分科技股回升，加上電力、
汽車、內需、濠賭等板塊反彈，恒指反覆向好，曾升逾２００點，高見２２４４９，收報
２２４１８，升１８９點或升０﹒８５％，主板成交１７５９﹒２８億元。國企指數報７８９３
，升７６點或升０﹒９８％。恒生科技指數報５１０３，升３１點或升０﹒６１％。
　　內地股市繼續報升。上證綜合指數報３４０９，升３０點或升０﹒８９％，成交
５２５５﹒１３億元人民幣。深證成份指數報１２９８２，升１５７點或升１﹒２３％，成交
３４３４﹒３５億元人民幣。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上日（２７日）恒指熊證重貨區已上移到２３０００至
２３０９９，而在２２４００至２２９００的熊證街貨顯著增加，下一個牛證較多街貨的區間為
２１５００至２１５９９，與現水平有點差距，向上殺熊機會不低。
　　事實上，即使騰訊（００７００）仍因大股東減持的消息困擾而下跌，惟仍有小米
（０１８１０）及美團（０３６９０）撐市，阿里巴巴（０９９８８）跌幅亦無再擴大，支持了
恒指今天低開高收的走勢，技術上出現單日轉向形態，且連續第二日企穩在１００天線以上，估
計市況在回歸日之前仍會向好，筆者維持恒指短線挑戰去年１２月尾至今年１月初的支持位
２３７００的看法。

＊比亞迪９個月ＲＳＩ現三頂背馳＊
　　
　　汽車股今天個別發展，當中比亞迪（０１２１１）低開０﹒６３％報３１６元，之後走勢反
覆向上，午後升幅曾擴大逾３％，高見３３３元上市新高，收市尾段維持在３２９至３３２元上
落，收市升４﹒２１％，報３３１﹒４元。
　　比亞迪於６月１３日高位３２１﹒８元開始調整，回至２０天線即見支持，今天更破頂。目
前日線圖上的平均線趨勢繼續向上，保力加通道頂部及底部並列上升。不過在月線圖上，比亞迪
目前９ＲＳＩ為７０﹒８８，較與１０月前高位的７６﹒４８，以及１１月的７７﹒５７為低，
已出現「三頂背馳」的形態。即使日線圖的股價走勢強勁，筆者建議投資者盡快獲利，並待股價
回至２０天線重新部署。（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2022
車市受惠國策大行齊唱好　比亞迪創新高吉利五連升
人氣文章中國故事28/06/2022
《神州經脈》入境內地隔離期砍半　人行突放水千億　滬指返三千四
人氣文章財通前海28/06/2022
前海深港國際法務區高端法律服務業集聚實施辦法
人氣文章市場動向28/06/2022
亞洲新虎柬埔寨重推更完善移居法案
人氣文章專訪28/06/2022
【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）
人氣文章財經熱話28/06/2022
油價兩連升三桶油逆市造好　升勢未完可跟進？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金