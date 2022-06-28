《盤後部署》恒指殺熊機會不低，比亞迪頂背馳宜待２０天線吸納

《經濟通通訊社２８日專訊》今天港股先跌後升，低開８４點報２２１４４，早段曾跌超過

２６０點，低見２１９５２，半日跌１９０點報２２０３９。午後部分科技股回升，加上電力、

汽車、內需、濠賭等板塊反彈，恒指反覆向好，曾升逾２００點，高見２２４４９，收報

２２４１８，升１８９點或升０﹒８５％，主板成交１７５９﹒２８億元。國企指數報７８９３

，升７６點或升０﹒９８％。恒生科技指數報５１０３，升３１點或升０﹒６１％。

內地股市繼續報升。上證綜合指數報３４０９，升３０點或升０﹒８９％，成交

５２５５﹒１３億元人民幣。深證成份指數報１２９８２，升１５７點或升１﹒２３％，成交

３４３４﹒３５億元人民幣。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上日（２７日）恒指熊證重貨區已上移到２３０００至

２３０９９，而在２２４００至２２９００的熊證街貨顯著增加，下一個牛證較多街貨的區間為

２１５００至２１５９９，與現水平有點差距，向上殺熊機會不低。

事實上，即使騰訊（００７００）仍因大股東減持的消息困擾而下跌，惟仍有小米

（０１８１０）及美團（０３６９０）撐市，阿里巴巴（０９９８８）跌幅亦無再擴大，支持了

恒指今天低開高收的走勢，技術上出現單日轉向形態，且連續第二日企穩在１００天線以上，估

計市況在回歸日之前仍會向好，筆者維持恒指短線挑戰去年１２月尾至今年１月初的支持位

２３７００的看法。



＊比亞迪９個月ＲＳＩ現三頂背馳＊



汽車股今天個別發展，當中比亞迪（０１２１１）低開０﹒６３％報３１６元，之後走勢反

覆向上，午後升幅曾擴大逾３％，高見３３３元上市新高，收市尾段維持在３２９至３３２元上

落，收市升４﹒２１％，報３３１﹒４元。

比亞迪於６月１３日高位３２１﹒８元開始調整，回至２０天線即見支持，今天更破頂。目

前日線圖上的平均線趨勢繼續向上，保力加通道頂部及底部並列上升。不過在月線圖上，比亞迪

目前９ＲＳＩ為７０﹒８８，較與１０月前高位的７６﹒４８，以及１１月的７７﹒５７為低，

已出現「三頂背馳」的形態。即使日線圖的股價走勢強勁，筆者建議投資者盡快獲利，並待股價

回至２０天線重新部署。（ｅｒ）

