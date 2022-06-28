【國際要聞】英下院通過《北愛議定書》修訂案二讀，與歐盟釀貿戰

《經濟通通訊社２８日專訊》英國與歐盟爆發貿易戰的危機升級，英國下議院周一（２７日
）以２９５票對２２１票，完成修訂《北愛議定書》的二讀程序，將進入最後立法階段。
英國首相約翰遜則於較早前表示，期望法案在年底前獲得通過。有關法案在執政保守黨內引
發分裂，前首相文翠珊等表達反對，認為單方面修改英國脫歐協議是違約行為。歐盟委員會於本
月中已就英方不遵守議定書，發起違約訴訟。（ｊｆ）
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