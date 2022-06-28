【外圍經濟】通過壓力測試後回饋股東，美國大銀行紛紛提高股息

《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，以摩根士丹利、高盛為首的美國大銀行，早前成

功通過聯儲局今年舉行的壓力測試，紛紛提高股息和股票回購，料會向股東回饋８００億美元資

本。

報道指，高盛計劃將季度股息上調２５％，從每股２美元提升至２﹒５０美元。摩根士丹利

亦將季度股息從每股７０美仙提高至７７﹒５美仙。宣布後，高盛股價在盤後交易中上升

１﹒７％，摩根士丹利上升２﹒５％。

其他銀行方面，富國銀行宣布上調股息２０％至３０美分。美國銀行計劃將股息從２１美仙

，上調至２２美仙。道富提高１０％至６３美仙。Ｔｒｕｉｓｔ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｃｏｒｐ。提高８％至５２美仙。紐約梅隆銀行提高９％至３７美仙。

摩根大通宣布維持股息不變，股價一度下跌近１％至１１５﹒５０美元，隨後收復失地。花

旗集團亦宣布維持股息不變。

聯儲局上周四（２３日）公布最新銀行壓力測試結果，參與的３３家銀行全部過關。測試結

果顯示，在全球面臨嚴重經濟衰退情況下，美國銀行業雖然會蒙受逾６１２０億美元損失，但仍

有足夠資本維持放貸。

今次測試預設全球出現嚴重經濟衰退，美國失業率上升５﹒７５個百分點至１０％，商鋪地

產價格下跌４０％，股市下跌５５％。（ｊｆ）

